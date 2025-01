Microsoft e Meta defendem investimentos expressivos com IA

Por Aditya Soni e Deborah Mary Sophia

(Reuters) - Dias após a inovadora computação de inteligência artificial de baixo custo da startup chinesa DeepSeek agitar a indústria de tecnologia dos Estados Unidos, os CEOs da Microsoft e da Meta defenderam gastos elevados, dizendo que eram cruciais para as companhias permanecerem competitivas no novo campo.

Os rápidos avanços da DeepSeek com modelos que, segundo ela, podem igualar ou até mesmo superar os rivais ocidentais por uma fração do custo geraram dúvidas sobre a liderança dos EUA, mas os executivos disseram que construir enormes redes de computadores era necessário para atender às crescentes necessidades corporativas.

“Investir muito em despesas de capital e infraestrutura será uma vantagem estratégica ao longo do tempo”, disse o presidente-executivo da Meta , Mark Zuckerberg, em uma teleconferência após os resultados.

O presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, disse que os gastos aliviarão as restrições de capacidade que tem prejudicado a capacidade da gigante da tecnologia de capitalizar a IA.

"À medida que a IA se torna mais eficiente e acessível, veremos uma demanda exponencialmente maior", disse ele em uma teleconferência com analistas.

A Microsoft destinou 80 bilhões de dólares para IA em seu atual ano fiscal, enquanto a Meta prometeu até 65 bilhões de dólares.

Isso está muito longe dos cerca de 6 milhões de dólares que a DeepSeek disse ter gasto para desenvolver seu modelo de IA. Executivos dos EUA e analistas de Wall Street disseram que esse é o valor gasto em poder de computação, em vez de todos os custos de desenvolvimento.

Ainda assim, alguns investidores parecem estar perdendo a paciência com os gastos elevados e a falta de grandes retornos.

As ações da Microsoft — amplamente vista como pioneira na corrida da IA devido aos seus laços com a líder do setor OpenAI — recuavam mais de 6 nesta quinta-feira, depois que a empresa disse que o crescimento em seus negócios na nuvem Azure ficará abaixo das estimativas do terceiro trimestre.

"Queremos realmente começar a ver um roteiro claro de como será esse modelo de monetização para todo o capital que foi investido", disse Brian Mulberry, gestor de portfólio da Zacks Investment Management, que detém ações da Microsoft.

A Meta, por sua vez, enviou sinais divergentes sobre como suas apostas em ferramentas alimentadas por IA estavam dando resultado com um quarto trimestre forte, mas uma previsão de vendas sem brilho para o primeiro trimestre. Suas ações subiam mais de 4% nesta quinta-feira.

"Com essas despesas enormes, eles precisam abrir a torneira em termos de receita gerada, mas esta semana foi um alerta para os EUA", disse o analista do Futurum Group, Daniel Newman. "No momento, há muito gasto de capital para IA e pouco consumo."

Há alguns sinais de que os executivos estão tentando controlar as despesas.

A diretora financeiro da Microsoft, Amy Hood, disse que os gastos de capital no terceiro e quarto trimestres permaneceriam em torno de 22,6 bilhões de dólares, um nível visto no segundo trimestre.

"No ano fiscal de 2026, esperamos continuar a investir contra fortes sinais de demanda. No entanto, a taxa de crescimento será menor do que no ano fiscal de 2025 (que termina em junho)", disse ela.

(Reportagem de Aditya Soni e Deborah Sophia em Bengaluru)