Supley apostou na saborização para atrair consumidores de suplementos

Para diversificar a suplementação dos fãs de suplementos alimentares na rotina de treinos e também conquistar o paladar de novos clientes, o Grupo Supley apostou desde o início na saborização dos produtos. É o que diz Mariane Morelli, presidente do Grupo Supley. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A gente entendia que as pessoas precisavam consumir de uma maneira prazerosa. Isso virou a chave do nosso negócio quando a gente investiu muito na saborização.

Mariane Morelli, presidente do Grupo Supley

A suplementação esportiva começou com os praticantes de atividade física. "Hoje é um pouco diferente, abrange muitas pessoas", afirma. Por exemplo: a Max Titanium lançou whey protein com sabores de pistache com chocolate branco e de chocolate maltado. Já a Dr. Peanut tem pasta de amendoim com sabores de cookies, chocolate branco e Nutella, entre outros.

Whey protein com sabores de chocolate maltado Imagem: Grupo Supley/Divulgação

O Grupo Supley é uma empresa referência em nutrição esportiva. Foi criado em 2006, em Matão (SP). O grupo é dono das marcas Max Titanium, Probiótica e Dr. Peanut. A companhia fabrica mais de 20 milhões de unidades de produtos por ano, entre eles whey protein, creatina, snacks, barras de proteína, bebidas prontas para consumo e pastas de amendoim. Em 2024, o faturamento foi de mais de R$ 1 bilhão.