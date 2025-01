Lula: se Trump taxar produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os dos EUA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 30, que, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, taxar produtos importados do Brasil, haverá reciprocidade. "Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos que são importados dos Estados Unidos. Não há nenhuma dificuldade", disse Lula em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.

Trump tem dito que vai taxar todos os produtos que os EUA importaram, e o Brasil pode entrar na lista de afetados.

"Eu quero respeitar os EUA e quero que o Trump respeite o Brasil. Se isso acontecer, está de bom tamanho", afirmou o presidente.

E destacou: "Da minha parte, o que eu quero é melhorar a relação com os EUA, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e manter nossa relação de 200 anos".

Lula disse que "não há nenhum interesse agora", nem dele nem de Trump, em um telefonema ou encontro. "Essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar", afirmou.

Ele disse que um encontro pode acontecer na ONU "se ele não desistir da ONU também".

E acrescentou o presidente brasileiro: "Esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, dizer que não vai dar dinheiro para OMS, é uma regressão à civilização humana."