Sakamoto: Lula evita sair na mão com mercado e realinha discurso para 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou sair na mão com mercado financeiro durante a entrevista coletiva e, com isso, realinha o seu discurso para as eleições de 2026, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (30).

Na minha avaliação, pelo menos até agora o que a gente assistiu, o Lula mudou o tom, evitou brigas com o mercado e deu uma entrevista que não é uma entrevista, digamos, eleitoral, não eleitoreira. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Esta foi a primeira entrevista do mandatário concedida aos repórteres, no Palácio do Planalto, em Brasília, desde que trocou o comando da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República). O publicitário Sidônio Palmeira assumiu o lugar do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).

Ao Canal UOL, Sakamoto disse que a entrevista de Lula foi dividida em vários pontos.

Talvez, a parte eleitoral seja o fato de que Lula aposentou o chapéu Panamá. Lula tinha adotado o chapéu Panamá para ocultar cicatrizes após procedimento devido à queda que ele teve no banheiro e disparou toda uma discussão (se ele seria capaz de estar na eleição de 2026). Nessa entrevista, ele falou inclusive que está fazendo musculação. Então, ele fez questão de mostrar que está bem de saúde.

E, ao falar sobre os juros e o Galípolo, Lula disse que a decisão será sempre do presidente do Banco Central. Eu sei que ele [Lula] quer ajudar a economia de uma maneira geral, mas basicamente não entrou [na discussão], não bateu. O Galípolo tem a confiança do Lula, e o Campos Netto era visto pelo Lula como inimigo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O petista de 79 anos tem enfrentado problemas de saúde e dificuldades na articulação de sua base, com poucas entrevistas coletivas, o que tem gerado questionamentos quanto a sua capacidade de administrar o país. Lula ainda não confirmou oficialmente se será candidato ou não nas eleições presidenciais de 2026.

Em novembro, o mandatário chegou a admitir, em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, que será candidato à reeleição em 2026, isso, se não houver outro nome para enfrentar a extrema direita.

Josias: Lula precisa assumir que Campos Netto é bode expiatório'

No UOL News, Josias observou que Lula também precisa admitir que Roberto Campos Netto, ex-presidente do Banco Central, virou bode expiatório gasto.

O Lula e a cúpula do PT agora atribuem [o aumento da taxa de juros], remanescente na gestão do Gabriel Galípolo [atual presidente do BC] a uma herança da gestão de Campos Neto. Isso não é bem assim. Josias de Souza, colunista do UOL

Nesta quinta, Lula defendeu Galípolo, indicado por ele ao cargo, após o aumento da taxa básica de juros para 13,25% ao ano na última quarta (29). O presidente era um grande crítico do ex-presidente Roberto Campos Netto e o acusava de boicote por ter sido indicado e ter boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O aumento da taxa de juros encarece principalmente o crédito e os serviços financeiros. Ou seja, fica mais alto o custo dos empréstimos pessoais e para empresas, dos financiamentos imobiliários e para a compra de veículos.

