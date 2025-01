Lula fará coletiva de imprensa às 10h30 no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, nesta quinta-feira, 30, às 10h30, uma coletiva de imprensa a jornalistas no Palácio do Planalto, informou a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo. De acordo com a agenda da presidência, a previsão é que a coletiva tenha duração de cerca de 30 minutos, uma vez que a agenda seguinte do petista será às 11h com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza.