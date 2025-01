Lula diz que Vale se dispõe a ter novo comportamento com governo após período "irresponsável"

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que a mineradora Vale se dispôs a ter um novo comportamento com o governo, após ter sido governada de "maneira muito irresponsável", e que haverá reunião para discutir desafios que a companhia vem enfrentando.

A declaração ocorre após o presidente ter se reunido na terça-feira com o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, que assumiu o comando da empresa em outubro passado.

Falando a jornalistas no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, Lula disse que ficou "muito contente" com o encontro com Pimenta e destacou ter noção da importância da companhia para o Brasil e que deseja discutir maneiras para que Vale passe a produzir mais minério.

(Por Lisandra Paraguassu)