Lula diz que decisão de reajustar diesel é da Petrobras e que estatal não precisa avisá-lo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que não autorizou aumento do preço do diesel por parte da Petrobras, acrescentado que a responsabilidade por reajustes de preços de combustíveis é da estatal, e não do chefe do Executivo.

Falando a jornalistas, no Palácio do Planalto, Lula defendeu ainda que a Petrobras pode reajustar os preços sem avisá-lo, pedindo apenas que a empresa comunique a decisão à imprensa.

(Por Lisandra Paraguassu; Texto de Fernando Cardoso)