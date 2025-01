Lula defende Haddad e diz que riu da fala de Kassab sobre perder eleição

O presidente Lula (PT) rebateu as críticas de Gilberto Kassab, presidente do PSD, de que ele não ganharia as eleições de 2026 se fossem hoje e defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O que aconteceu

O presidente elogiou a gestão de Haddad. Destacou que o ministro conseguiu trazer um novo arcabouço fiscal e a reforma tributária.

Questionado sobre a posição do Republicanos em relação ao governo e à disputa de 2026, Lula rejeitou a antecipação desse debate. "É importante lembrar que não tive apoio de muitos partidos desses nas eleições de 2022", afirmou. "Se o [partido] Republicanos vão ou não me apoiar em 2026, deixa chegar 2026."

Eu ri, porque eu olhei para o calendário e a eleição é só daqui a dois anos, então eu estou tranquilo.

Lula, em entrevista a jornalistas, rebatendo Kassab

Críticas de olho em 2026. O presidente do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que Lula é um forte candidato à reeleição, mas que não venceria o pleito de 2026 se fosse hoje. "Se fosse hoje, o PT não estaria na condição de favorito. Eles perderiam a eleição", disse o secretário. "Os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026."

Kassab salientou a sua preocupação com os rumos da economia e criticou a condução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). "Não vejo articulação para reverter piora no cenário. Não vejo hoje nenhuma marca boa, como teve Fernando Henrique Cardoso e Lula nos primeiros mandatos", disse.

Apoio a Tarcísio. O presidente do PSD também disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é um candidato forte, mas que tem preferência por se reeleger no estado. Kassab mencionou também os nomes do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que deve ser a prioridade de seu partido para o pleito de 2026.

Agradar o PSD em troca de apoio para sua reeleição é um dos motivos da reforma ministerial. Tem sido aventada a possibilidade de levar Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente do Senado, para alguma pasta e dar mais espaço para o partido, trocando o Ministério da Pesca pela do Turismo. Na avaliação de deputados do PSD ouvidos pelo UOL, o partido precisa de um ministério que dê "mais resultados" nos estados para a reeleição dos parlamentares, em 2026.