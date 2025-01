Receita Federal não está promovendo 'Leilão Eletrônico de 2025'; é golpe

A Receita Federal não está promovendo o "Leilão Eletrônico de 2025" com smartphones e eletrodomésticos a preços baixos, como afirmam postagens enganosas.

Os leilões organizados pela Receita Federal só podem ser acessados a partir do Sistema de Leilão Eletrônico e com pagamento feito apenas via Darf - e não via Pix, como é colocado nas publicações enganosas.

O que diz o post

Uma postagem no Facebook imita uma notícia do portal g1 e traz o seguinte título: "Receita Federal iniciou o Leilão Eletrônico de 2025. Clique em Saiba Mais".

Abaixo, há imagens do que aparentemente seria de um lote de mercadorias, todas embaladas em algumas caixas. Em destaque, aparece uma foto ilustrativa de um smartphone. Uma placa com o logotipo da Receita Federal completa a ilustração.

"OPORTUNIDADE. Receita Federal abre oficialmente o leilão anual de smartphones de encomendas abandonadas, esquecidas ou confiscadas. Aproveite agora clicando em "SAIBA MAIS"", diz a mensagem que ilustra o post. Há ainda um link que redireciona para a suposta página com maiores detalhes sobre os produtos.

Ao clicar no link indicado, o interessado é direcionado a um site que simula ser uma página da Receita Federal. Nela, há imagens dos itens supostamente oferecidos no leilão eletrônico, como smartphones e eletroeletrônicos, com preços abaixo do mercado. O usuário escolhe os produtos que deseja adquirir. A seguir, ele deve preencher um formulário com dados pessoais e o endereço para a entrega das mercadorias. Por fim, são solicitados dados de pagamento, que só pode ser realizado por Pix.

Por que é falso

Leilão da Receita Federal citado em posts não existe. Em nota oficial (aqui), o órgão esclareceu que os leilões de mercadorias apreendidas ou abandonadas só ocorrem por meio do Sistema de Leilão Eletrônico. A Receita orienta os interessados em participar destes leilões a acessar o portal e-CAC (aqui) e seguir as instruções. É possível ainda consultar a seção de "Perguntas e Respostas" (aqui) e verificar o Manual do Licitante (aqui).

Forma de pagamento em leilões oficiais da Receita é via Darf. "Alertamos, ainda, que o pagamento dos lotes arrematados em leilão da Receita Federal ocorre exclusivamente mediante Darf, e nunca por meio de Pix, transferência bancária ou qualquer outro meio", explicou o órgão.

g1 não publicou reportagem citada. O UOL Confere realizou uma busca no Google pelo título da suposta matéria usada nos posts desinformativos, mas não obteve resultado (aqui). Além disso, o link utilizado no rodapé das publicações enganosas também não corresponde ao da editoria de Economia do g1 (aqui).

Consumidores não receberam produtos após pagamento. O site Reclame Aqui registra diversas queixas de pessoas que não tiveram seus itens entregues mesmo após efetuarem o pagamento. Elas ainda relatam que não conseguiram fazer mais qualquer contato com os responsáveis (aqui, aqui, aqui e aqui).

Falsos leilões já envolveram Receita Federal e Correios. Não é a primeira vez que os nomes dos dois órgãos públicos são usados para aplicar golpes com leilões falsos. Postagens semelhantes ofereciam smartphones e outros produtos eletrônicos a preços muito baixos a partir de supostos leilões dos Correios ou de mercadorias apreendidas no Porto de Santos. Ambas foram desmentidas por agências de checagem de informações (aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo g1.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

