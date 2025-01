Japonesa Yazaki fecha fábricas no Uruguai e transfere operações para Argentina e Paraguai

A multinacional japonesa Yazaki, fabricante de componentes para a indústria automotiva, anunciou nesta quinta-feira (30) o fechamento de suas duas fábricas no Uruguai e a transferência de suas operações para a Argentina e o Paraguai, citando problemas de competitividade e medidas sindicais adversas.

A Yazaki, estabelecida no Uruguai desde 2007, informou aos funcionários e às autoridades que fechará suas fábricas nas cidades de Las Piedras e Colonia, no sul do país, que empregam cerca de 1.200 trabalhadores.

"A decisão se deve aos altos custos de produção da operação do Uruguai, que afetam significativamente as chances da empresa de competir nos mercados globais, e às constantes paradas de produção ordenadas pelo sindicato, que comprometem a entrega de produtos aos clientes da Yazaki", disse o grupo em um comunicado.

"A produção da Yazaki no Uruguai será transferida para as fábricas da empresa na Argentina e no Paraguai", acrescentou.

O grupo com sede em Tóquio, e fábricas em todo o mundo, garantiu que cumprirá suas obrigações trabalhistas, bem como seus compromissos com clientes e fornecedores.

A central sindical única de trabalhadores do Uruguai, Pit-CNT, expressou sua "rejeição absoluta" ao que considerou uma "decisão unilateral" da empresa que afeta diretamente centenas de famílias uruguaias.

"É inaceitável que uma empresa com presença em 46 países e mais de 240.000 funcionários justifique sua saída com argumentos de custos de produção e conflitos sindicais, quando as negociações estavam ocorrendo em um clima de diálogo e entendimento no âmbito do respeito à negociação coletiva", disse em um comunicado.

