IPVA e multas parcelados: como pagar dívidas do seu carro em até 12 vezes

Com o início do ano e os compromissos financeiros acumulando, muitos motoristas buscam maneiras práticas de regularizar seus débitos veiculares. Parcelar dívidas como multas, IPVA e licenciamento em até 12 vezes tem sido uma solução conveniente para aliviar o orçamento.

Os Detrans estaduais oferecem opções de parcelamento de débitos veiculares, incluindo IPVA, multas de sua jurisdição e licenciamento, conforme permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução Nº 736 de 2018 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Essas opções são oferecidas por uma série de 15 empresas homologadas, que disponibilizam as condições mediante cadastro financeiro, permitindo parcelar em até 12 vezes sem juros.

Alternativas de parcelamento

Regularizar os débitos veiculares no início do ano é vantajoso para evitar multas, facilitar o planejamento financeiro e garantir a circulação legal do veículo. Segundo dados do Ministério dos Transportes, só no Estado de São Paulo, cerca de 8,5 milhões de veículos, o equivalente a 25% da frota, circulam sem licenciamento.

Essa realidade é mais notória em Minas Gerais e Paraná, onde 36% e 30% dos veículos, respectivamente, trafegam de forma irregular. No Distrito Federal, a situação é ainda mais grave, com 67% dos veículos nesta condição, segundo dados do Detran-DF.

Benefícios do parcelamento

Em 2024, 42% dos brasileiros enfrentaram inadimplência no pagamento do IPVA, segundo uma pesquisa da Zapay. Mais da metade (53,2%) optou por parcelar o imposto. A fintech de serviços lançou um serviço de monitoramento de débitos dos veículos, que permite ao usuário ter acesso a um relatório completo de todas suas documentações e pendências de forma instantânea.

A especialista Luciana Hildebrandi, Head de Meio de Pagamento do Porto Bank, aponta que, "com um cenário econômico desafiador, parcelar o IPVA e outros débitos veiculares torna-se uma alternativa viável para organizar o orçamento".

Endividamento

Daniela Guillen, diretora de Produtos e UX no Sem Parar, defende que o parcelamento via cartão de crédito traz conforto para quem deseja regularizar a situação do veículo:

"Os motoristas já conseguem prever o valor da parcela por mês e, com isso, se planejam melhor, evitando multas ou atraso na liberação do documento. Em 2024, 50% das nossas transações do tributo foram pagas na modalidade crédito, com muitos optando por parcelar em seis vezes, três vezes, e 12 vezes."

Segundo o Detran-SP, em janeiro também começou o período do pagamento antecipado do licenciamento. A frota ativa no estado é de 29 milhões de veículos. E cerca de 4 milhões de licenciamentos já foram pagos antecipadamente este mês.