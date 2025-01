Intel tem guidance abaixo das expectativas, mas prejuízo do 4º tri é menor que o previsto

A Intel teve prejuízo líquido de US$ 126 milhões no trimestre encerrado em dezembro, revertendo lucro de US$ 2,7 milhões de lucro computado em igual período do ano passado. Diluído por ação, o prejuízo no período foi de US$ 0,03, menor do que o prejuízo de US$ 0,09 previsto por analistas consultados pela FactSet.

A receita da empresa também caiu: de US$ 15,4 bilhões no terceiro trimestre de 2023 para US$14,3 bilhões no mesmo período neste ano. A queda foi maior do que os US$ 13,8 bilhões esperados pelos analistas em uma pesquisa da FactSet.

O guidance foi decepcionante. A Intel forneceu uma faixa de previsão de receita de US$ 11,7 bilhões a US$ 12,7 bilhões para o trimestre atual, em comparação com o consenso de US$ 12,9 bilhões. A empresa projeta um EPS ajustado de zero centavo para o trimestre de março, em comparação com a estimativa de nove centavos.

David Zinsner, codiretor executivo interino da Intel, atribuiu o início mais lento de 2025 a uma combinação de uma desaceleração sazonal normal e compras apressadas na Ásia no trimestre anterior entre clientes temerosos do impacto das possíveis tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Às 18h33 (de Brasília) as ações da Intel subiam 1,95% no after hours em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires