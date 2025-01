Hamas e Israel começam 3ª troca de reféns e presos na trégua - Militar israelense é libertada em Gaza. Mais sete reféns devem ser soltos pelo Hamas nesta quinta-feira, no âmbito do cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista.A refém israelense Agam Berger, de 20 anos, libertada após 16 meses de cativeiro em Gaza e já chegou a território de Israel. A libertação da militar, nesta quinta-feira (30/01) foi primeira prevista para o dia, na terceira troca de reféns por prisioneiros palestinos no âmbito do cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Membros da Cruz Vermelha estiveram presentes no local e, de acordo com o Exército israelense, Agam Berger já se encontra em Israel.

A militar israelense – capturada no dia 7 de outubro de 2023 quando cumpria o serviço militar perto da Faixa de Gaza – foi entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha em Jabalia, no norte do enclave, em uma cerimônia com palco e plateia preparada em uma praça devastada na cidade, no norte da Faixa de Gaza.

Agam Berger foi a primeira refém israelense solta dos três que o Hamas planeja libertar ainda nesta quinta-feira. Os outros dois são a civil Arbel Yehud, de 29 anos, e o Gadi Moses, de 80 anos, que devem ser entregues em Khan Younis, no sul de Gaza.

Cinco tailandeses também devem ser libertados no mesmo dia, fora do âmbito do acordo de trégua.

Em contrapartida à libertação dos três reféns israelenses, 110 presos palestinos devem ser libertados por Israel, incluindo 32 condenados à prisão perpétua.

Uma quarta troca está prevista para sábado, com a libertação de três homens, de acordo com o calendário anunciado por Israel.

Segunda troca no sábado

No sábado passado, o Hamas libertou quatro mulheres israelenses reféns. Em contrapartida, Israel soltou 200 prisioneiros palestinos, em uma segunda troca, conforme o acordo de trégua.

As militares israelenses Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy – todas com 20 anos – e Liri Albag, 19, deixaram o território palestino em veículos da Cruz Vermelha.

Elas tinham sido sequestradas de uma base militar de Nahal Oz, a um quilômetro da Faixa de Gaza, durante os ataques do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, tendo sido mantidas em cativeiro por mais de 15 meses.

md (AFP, Lusa)