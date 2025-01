Governo orienta população sobre eventual contaminação do Rio Tocantins

O Ministério da Saúde publicou nota técnica com orientações para populações que vivem próximo ao Rio Tocantins, onde a Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), ruiu.

No desabamento, caminhões que transportavam agrotóxicos e ácido sulfúrico também caíram no rio. Segundo a pasta, até o momento, não há indícios de contaminação da água.

Notícias relacionadas:

"A nota informativa contém estratégias para a mitigação de possíveis impactos à saúde humana, animal e ambiental da região, além de orientar equipes dos serviços de saúde locais para eventuais casos de intoxicação por exposição a produtos químicos".

"O objetivo é minimizar a confusão e o pânico, estabelecendo confiança, reduzindo incertezas e orientando o público sobre medidas preventivas e ações seguras", destacou o comunicado.

Qualidade da água

De acordo com o ministério, uma equipe técnica segue monitorando o caso, "visto que os materiais químicos ainda permanecem depositados no leito do rio e representam potencial risco de vazamento".

Uma possível contaminação da água, segundo a pasta, poderia afetar os múltiplos usos do rio e a subsistência de comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, além de moradores da região.

"Semanalmente, representantes do setor da saúde dos estados do Maranhão e do Tocantins se reúnem para atualizar o quadro. Acompanham a situação pela pasta as secretarias de Vigilância em Saúde e Ambiente, Atenção Especializada em Saúde, Saúde Indígena e Atenção Primária à Saúde."

Recomendações:

Aos profissionais de saúde da vigilância em saúde ambiental locais, a pasta orienta, em articulação com as outras vigilâncias, avaliar os riscos à saúde pública por meio:

da identificação de áreas de risco potencial para contaminação da água;

da emissão de alertas sobre a necessidade de restrição do uso de água em regiões afetadas;

do monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água para consumo humano, segundo diretrizes para o monitoramento de agrotóxicos em água para consumo humano;

do desenvolvimento de estratégias de comunicação de risco para a população exposta ou potencialmente exposta (por exemplo, aproveitando os canais de comunicação utilizados pela atenção primária à saúde nos territórios via agentes comunitários de saúde, agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento, como grupos de WhatsApp e afins).

Aos profissionais de saúde da Rede de Atenção à Saúde, as recomendações incluem realizar avaliação inicial das pessoas que buscarem os serviços de saúde locais com queixas ou apresentando os seguintes sinais e sintomas:

ingestão ou contato da água com a boca;

contato da água com a pele;

contato da água com os olhos;

dor e queimação na boca e na garganta;

dor de cabeça, agitação, confusão mental;

náuseas, vômito, dores abdominais e diarreia;

fraqueza muscular, cãibras, tremores nos músculos, dor muscular, contrações dos músculos, redução dos reflexos e perda do equilíbrio;

estresse respiratório, respiração acelerada, edema de pulmão;

pupilas menores que o normal e movimento involuntário dos olhos;

pressão baixa, aumento dos batimentos cardíacos, respiração lenta, alterações no coração;

alterações no sistema nervoso central, problemas de coordenação, confusão mental;

febre (sem infecção), alterações na função dos rins, fígado e no sangue;

irritação na pele;

queimaduras;

irritação nos olhos;

desconforto nos olhos;

diminuição da visão;

olhos sensíveis à luz;

Já para a população em geral, em caso de contaminação confirmada pelos órgãos responsáveis, a pasta orienta: