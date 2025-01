França deveria seguir exemplo de Trump com Colômbia ao lidar com deportados, diz Le Pen

PARIS (Reuters) - A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, disse que a França deveria seguir a postura linha-dura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação aos países que não estão dispostos a receber deportados, citando a pressão dele sobre a Colômbia como um modelo para as negociações de Paris com a Argélia.

Os comentários de Le Pen, que as pesquisas sugerem que vencerá a eleição presidencial da França em 2027, caso seja autorizada a concorrer, destacam como a postura mais rígida de Trump em relação à imigração pode vir a influenciar a política na Europa. Embora Trump seja impopular na Europa, anos de imigração têm arrastado o continente para a direita, deixando muito mais eleitores receptivos às suas opiniões antes impensáveis.

No exemplo mais recente dessa mudança, os conservadores da oposição da Alemanha obtiveram na quarta-feira a aprovação parlamentar de uma proposta não vinculante para restringir drasticamente a imigração com a ajuda dos votos do Alternativa para a Alemanha (AfD), quebrando um tabu de cooperação com a extrema-direita.

A França também se deslocou para a direita. O ministro conservador do Interior, Bruno Retailleau, que fez da imigração e da violência das drogas suas duas principais preocupações, tem se esforçado para persuadir a Argélia e o Marrocos a receber mais deportados da França.

Em uma entrevista de TV exibida na noite de quarta-feira, Le Pen disse que a França deveria ser mais agressiva com a ex-colônia Argélia, adotando a estratégia de Trump com a Colômbia.

Trump ameaçou impor tarifas esmagadoras e sanções à Colômbia se o país não recebesse os deportados, o que levou a um acordo para evitar uma guerra comercial.

"Eu faria exatamente o que Donald Trump fez com a Colômbia", disse Le Pen, acrescentando que bloquearia todas as transferências de dinheiro para a Argélia e suspenderia os vistos para os argelinos e seus líderes políticos se o país se recusasse a cooperar.

"Há medidas de retaliação que são completamente naturais", acrescentou ela. "Por que estamos demonstrando tanta fraqueza com países que cospem em nossos rostos de manhã, à tarde e à noite?"

Le Pen disse ter ficado impressionada com os primeiros dias de Trump no cargo.

"Ele assumiu compromissos e, nos primeiros dias, veio dizer ao povo americano: 'Vocês me elegeram para fazer isso, eu vou fazer'", afirmou ela. "Faz muito tempo que não temos esse sentimento na França."

