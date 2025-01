Elisa Leonel: Investimento das estatais não é 'válvula de escape' para o governo federal

A secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Elisa Leonel, refutou o argumento de que os investimentos feitos por empresas estatais poderiam estar funcionando como uma "válvula de escape" para o governo, que enfrenta limitação orçamentária para investir.

"Não existe válvula de escape. A lei traz qual é o objeto social da empresa e historicamente elas vão ter que perseguir. O que existe de diferença é que o governo anterior colocou essas empresas no PND programa de desestatização, e você parou de investir", disse, em conversa com jornalistas.

Elisa Leonel também disse que o caso dos Correios e Infraero demandam atenção. Houve prejuízo de R$ 2,1 bilhões e R$ 214,5 milhões, respectivamente, até o terceiro trimestre de 2024.

"O governo tem se debruçado para discutir medidas de sustentabilidade Correios. O serviço postal enfrenta crise no mundo inteiro. Então, não é uma questão da realidade brasileira, é uma questão do contexto do serviço postal. Os Correios são o nosso ponto de atenção e ele explica uma boa parte desse déficit não atrelado a investimentos do ano de 2024", disse a secretária.

Ela explica que o foco da discussão é buscar receitas alternativas para a empresa, incluindo segmentos que os Correios podem ampliar a sua presença. Não está em debate a desestatização.

No caso da Infraero, a secretaria do MGI disse que os aeroportos lucrativos da carteira da empresa foram retirados. A discussão agora foca na redução de custos e remodelagem de negócios.