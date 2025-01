'É preciso fazer discussão séria sobre clima e transição energética', afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que "é preciso fazer uma discussão séria se queremos discutir a questão do clima com seriedade, se queremos uma transição energética de verdade e se queremos mudar o nosso planeta para podermos sobreviver nele". Segundo ele, a COP 30, em Belém, vai ser "um balizamento" do que o governo quer daqui para frente.

"Em qualquer parte da Terra dão palpite sobre a Amazônia, todo mundo é especialista, todo mundo quer proteger. Então vamos fazer a COP lá, na cidade de Belém, para que as pessoas saibam o que é a Amazônia', declarou o petista.

Lula citou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída do país do Acordo de Paris. "Trump acabou de anunciar a saída do Acordo de Paris, mas os EUA já não tinham cumprido o Acordo de Kyoto. Os países se comprometeram a dar US$ 100 bilhões por ano para os países em desenvolvimento e até hoje não deram", declarou.

O presidente elogiou a organização do G20 no Brasil no ano passado e disse que o País pretende fazer o melhor encontro dos Brics e a melhor COP neste ano. "Se não fizermos algo forte, a COP vai ficar desmoralizada". Lula rebateu ainda questionamentos sobre a infraestrutura em Belém para receber as delegações de todo o mundo e afirmou que "ninguém vai ficar sem lugar para dormir".

Mentiras

Em fala inicial durante entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira, 30, Lula repetiu o discurso de que é alvo de mentiras na internet e disse que os críticos ao seu governo terão de "aprender a fazer luta de rua".

"Quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. É mais fácil ficar na internet mentindo, mas é difícil ir para a rua e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no País. Esse é o meu tipo de governar", declarou o presidente.