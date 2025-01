Dois ônibus com prisioneiros palestinos libertados deixam a prisão israelense de Ofer (AFP)

Dois ônibus com prisioneiros palestinos partiram da prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada, nesta quinta-feira (30), de acordo com um jornalista da AFP, como parte do acordo para uma trégua em Gaza.

Os detidos palestinos deixaram a prisão israelense depois que Israel disse ter recebido garantias de mediadores internacionais para a "libertação segura" de reféns durante futuras trocas, após cenas caóticas em Gaza durante a entrega de sete prisioneiros mais cedo nesta quinta-feira.

