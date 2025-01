Diesel, gasolina e etanol fecham janeiro em alta, aponta IPTL

Os preços do diesel e da gasolina fecharam o primeiro mês do ano em alta, apesar de permanecerem inalterados no período nas refinarias da Petrobras. O diesel S-10, mais vendido e menos poluente, registrou preço médio de R$ 6,31, uma alta de 0,64% frente ao mês anterior, enquanto a gasolina subiu 0,32%, para um preço médio de R$ 6,31 o litro, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

O etanol foi o combustível cujo preço mais subiu em janeiro, registrando alta de 1,64% e fechando o mês com valor médio de R$ 4,34 o litro.

A partir de 1º de fevereiro, tanto o diesel quanto a gasolina terão o preço elevado pela volta da cobrança de ICMS pelos Estados. O diesel terá um acréscimo de R$ 0,06 o litro e a gasolina de R$ 0,10 o litro.

"Assim como o IPTL tem registrado nos casos da gasolina e do etanol, os preços médios do diesel comum e do S-10 também vêm seguindo tendência de aumento desde o fim de 2024", disse em nota o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

Segundo ele, na análise regional, a gasolina e o etanol acompanharam a média nacional, ficando mais caros em janeiro para o consumidor na grande maioria das regiões do País, exceto nas regiões Norte e Sul, onde a gasolina manteve o mesmo preço médio de dezembro. Regionalmente, os dois tipos do diesel também sofreram aumentos em todas as regiões do Brasil em janeiro, na comparação com dezembro.

Regionais

O Centro-Oeste registrou as maiores altas do País para o etanol e a gasolina, de 2,38% e 1,43%, respectivamente, comercializados a R$ 4,30 e R$ 6,39, enquanto o diesel teve seus maiores preços encontrados no Nordeste, após alta de 1,58% para o diesel comum, com preço médio de R$ 6,33, e de 1,10% para o S-10, a R$ 6,44.

O etanol apresentou o preço médio mais baixo do País nos postos de abastecimento do Sudeste, a R$ 4,25, mesmo após alta de 1,43% na região, que também registrou a gasolina mais barata, ao preço médio de R$ 6,18 o litro, apesar de aumento de 0,49% no preço em janeiro contra dezembro.

Já o diesel esteve mais em conta na região Sul em janeiro ante dezembro, negociado a R$ 6,05 (diesel comum) e R$ 6,12 (diesel S-10), mesmo após altas de 0,67% e 0,33%, respectivamente.

Estados

Na análise por Estados, o etanol apresentou sua maior queda do País no Rio Grande do Norte, com recuo de 1,05% na comparação com dezembro, passando a ser negociado, em média, a R$ 4,71 por litro em janeiro. Já a maior alta do combustível no período foi no Estado da Paraíba, onde passou a custar R$ 4,36 após alta de 4,56%.

Mas São Paulo continua com o preço mais favorável para o consumidor, com média de R$ 4,12, mesmo após uma alta de 1,73%. Já o Estado com etanol mais caro foi o Amapá, com preço médio de R$ 5,39, mesmo valor médio identificado em dezembro.

O Rio Grande do Norte também registrou o maior recuo da gasolina, de 1,24%, chegando ao preço médio de R$ 6,39. O Distrito Federal apresentou o maior aumento para o combustível, de 4,22%, fazendo com que o preço médio da gasolina por lá chegasse a R$ 6,42, segundo o IPTL.

A gasolina mais barata foi encontrada no Rio Grande do Sul, a R$ 6,10, após recuo de 0,16% observado na comparação com dezembro. O Acre apresentou aumento de 0,13% no preço da gasolina, e com isso teve o combustível mais caro do País em janeiro, com preço médio de R$ 7,42.

Em relação ao diesel S-10, o maior preço médio registrado em janeiro também foi do Acre, de R$ 7,58, mesmo após uma queda de 0,13% ante dezembro. No Paraná, foi identificado o menor preço médio de janeiro: R$ 6,11, embora o valor represente uma alta de 0,49% em relação a dezembro.

O maior aumento do diesel S-10 em janeiro, de 2,37%, foi observado na Bahia, onde o combustível passou a ser negociado por R$ 6,48. Já a maior queda para o valor médio do combustível em janeiro foi registrada no Amazonas, onde o diesel S-10 foi comercializado em média por R$ 6,60, após recuo de 0,45% ante o mês de dezembro.