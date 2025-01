Confiança do consumidor do Brasil vai em janeiro ao nível mais baixo em quase 4 anos, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil teve queda em janeiro e iniciou o ano no nível mais baixo desde maio de 2021, mostraram os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 2,5 pontos e foi a 91,8 pontos, marcando a terceira queda seguida.

"O primeiro resultado do ano aponta para uma piora da confiança de serviços, refletida pela retração tanto na situação presente quanto nas expectativas futuras. Indício de pessimismo para o setor, com avaliação de piora na demanda dos próximos meses de forma disseminada entre os segmentos", explicou Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

O Índice de Situação Atual (ISA-S), indicador da percepção sobre o momento presente do setor de serviços, caiu 2,6 pontos em janeiro, indo a 94,7 pontos.

O Índice de Expectativas (IE-S), que reflete as perspectivas para os próximos meses, também teve queda de 2,6 pontos, e foi a 89,0 pontos.

"Por outro lado, a percepção sobre a situação atual melhora em algumas atividades, como nos serviços prestados às famílias, que ainda registraram alta de confiança no mês. O cenário macroeconômico de bons resultados em termos de emprego e renda é um fator positivo, mas o alto patamar de taxa de juros e elevada incerteza podem conter a demanda por serviços durante o ano”, avaliou Pacini.

Na véspera, o Banco Central elevou a taxa básica de juros Selic em 1 ponto percentual, a 13,25% ao ano, como havia sinalizado na reunião anterior, enquanto os membros confirmaram que esperam realizar outra alta da mesma magnitude no próximo encontro, em março, deixando os passos seguintes em aberto.

(Por Camila Moreira)