Choque entre jato e helicóptero do exército dos EUA destaca desafios de espaço aéreo de Washington

Por David Shepardson

ARLINGTON, Estados Unidos (Reuters) - A queda de um jato de passageiros da American Airlines que colidiu contra um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos perto do Aeroporto Nacional Reagan em Washington na noite de quarta-feira destacou os problemas do congestionamento do espaço aéreo compartilhado por aeronaves civis e militares sobre a capital norte-americana.

Helicópteros militares são vistos com frequência na região de Washington, que abriga várias bases militares.

Em um período de três anos que terminou em 2019, houve 88 mil voos de helicóptero dentro de cerca de 50 quilômetros do Aeroporto Nacional Reagan, incluindo cerca de 33 mil voos militares e 18 mil voos de aplicação da lei, disse a agência Government Accountability Office em um relatório de 2021.

O Secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, disse a jornalistas nesta quinta-feira que a a agência norte-americana de aviação (FAA) "tomará as medidas apropriadas, se necessário, para modificar as rotas de voo" para garantir a separação adequada entre aviões civis e helicópteros militares.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que uma investigação foi iniciada pelo Exército e pelo Departamento de Defesa.

Houve vários incidentes de quase acidente no Aeroporto Nacional Reagan que geraram alarme, incluindo uma quase colisão em maio de 2024 entre um jato da American Airlines e um avião pequeno e uma em abril de 2024 entre aviões da Southwest e da JetBlue.

A falta de controladores de tráfego aéreo atrasou os voos e levantou preocupações de segurança em todos os EUA. Em outubro, a FAA abriu uma auditoria sobre os riscos de incursão na pista nos 45 aeroportos mais movimentados do país, após uma série de incidentes de quase acidentes.

A região de Washington tem três grandes aeroportos, mas o Reagan National é o mais próximo da capital. Devido ao curto comprimento de suas pistas, mais de 90% dos voos usam a pista principal, o que o torna o mais movimentado dos EUA, com mais de 800 decolagens e pousos diários.

Isso significa efetivamente uma decolagem ou aterrissagem a cada minuto durante a maior parte do dia. O Reagan é o 24º aeroporto mais movimentado dos EUA em termos de passageiros. No ano passado, o Congresso aprovou cinco novos voos de ida e volta para Washington.

O senador Jerry Moran, que chefia um subcomitê de aviação do Senado, disse à Reuters que o foco imediato é tentar salvar vidas, mas que após o término da missão, o Congresso investigará o que deu errado. "Então vamos descobrir o que aconteceu", disse Moran.