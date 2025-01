Bolsas de NY fecham em alta em dia volátil com balanços de techs, recuperação pós-Fed e Trump

As bolsas de Nova York fecharam em alta após um dia de volatilidade. Os investidores de Wall Street tentaram recuperar as perdas registradas na sessão desta quarta-feira, em reação à decisão do Federal Reserve (Fed). O mercado também digeriu resultados díspares de grandes empresas de tecnologia, como Microsoft e Nvidia, enquanto aguardava balanços de outros gigantes do setor, que serão divulgados após o fechamento. A reta final da sessão também foi marcada por forte oscilação depois da confirmação da imposição de tarifas de 25% para México e Canadá a partir de sábado por Donald Trump.

O índice Dow Jones avançou 0,38%, a 44.882,13 pontos, o S&P 500 ganhou 0,53%, a 6.071,17 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 0,25%, a 19.681,75 pontos, após inverter sinal no início da tarde e passar a registrar ganhos.

As ações da Microsoft recuaram 6,18%, apesar de a companhia ter apresentado números positivos. O movimento refletiu a preocupação dos investidores com os altos gastos da empresa em IA. Já a Tesla, que reportou dados negativos no quarto trimestre de 2024, avançou 2,84%, após Elon Musk afirmar que espera um crescimento de 20% a 30% para a companhia em 2025. Por sua vez, a Nvidia chegou a ceder mais de 3% ao longo da sessão, mas fechou o dia em alta de 0,98%, após anúncios de parceria da OpenAI com laboratórios americanos.

Os papéis da Apple oscilaram entre territórios positivo e negativo, mas encerraram a sessão com queda de 0,75%, enquanto investidores aguardavam os resultados da empresa. A Intel, que também divulga seu balanço após o fechamento, registrou uma alta de 1,47%. Por sua vez, a IBM subiu 12,96% após apresentar resultados trimestrais positivos.

Apesar de apresentar números favoráveis, a Caterpillar perdeu 4,64% após prever uma redução nas vendas para 2025 em comparação com o ano passado. No setor aéreo, as ações da American Airlines cederam 2,48% após um acidente envolvendo um de seus aviões. Já a UPS recuou 14,11% após anunciar redução no volume de entregas em parceria com a Amazon, seu maior cliente, que também viu suas ações caírem 1,03% no dia.