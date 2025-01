Blackstone tem lucro maior com recuperação de M&A e mercado imobiliário

Por Manya Saini

(Reuters) - A Blackstone superou nesta quinta-feira estimativas de lucro para o quarto trimestre, impulsionada por um aumento nas negociações de fusões e aquisições e estabilização do conturbado setor de imóveis comerciais, o chamado CRE.

A retomada do CRE, que sofreu um declínio acentuado devido às altas taxas de juros e à baixa ocupação de escritórios no pós-pandemia, será uma bênção para as empresas financeiras que vinham enfrentando exposição ao setor em dificuldades.

"Continuamos acreditando firmemente que uma recuperação sustentada do setor imobiliário comercial está em andamento", disse o presidente da Blackstone, Jonathan Gray, em uma reunião com analistas.

Mas taxas de juros menores, a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e a diminuição da incerteza econômica impulsionaram um ressurgimento global dos negócios, com a América do Norte liderando a atividade nos últimos meses.

Os ganhos relacionados a taxas da Blackstone saltaram 76%, atingindo um recorde trimestral de 1,84 bilhão de dólares.

"O crescimento dos ganhos acelerou acentuadamente, enquanto os principais impulsionadores de nossos negócios - entrada de capital, atividade de investimento e realizaçào de lucro - atingiram seus níveis mais altos em dois anos e meio", disse o presidente-executivo Steve Schwarzman. "À medida que avançamos em 2025, a empresa está exibindo um impulso significativo."

O lucro da Blackstone cresceu 56%, chegando a 2,2 bilhões de dólares, ou 1,69 dólar por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro. Analistas esperavam 1,46 dólar por ação, de acordo com dados compilados pela Lseg.

OTIMISMO SOBRE AQUISIÇÕES E IPOs

A mercado espera que a atividade de financiamento alavancado se recupere este ano, à medida que os custos de empréstimos diminuem, permitindo que as empresas de private equity financiem negócios mais baratos e concluam mais aquisições.

Algumas das maiores empresas de aquisições do mundo, incluindo a Blackstone, começaram a buscar grandes compras alavancadas à medida que as perspectivas de financiamento melhoram.

A Blackstone informou que os fluxos de entrada de recursos no quarto trimestre em seus fundos foram de 57,5 bilhões de dólares, elevando a conta do ano inteiro para 171,5 bilhões. A companhia investiu 41,6 bilhões de dólares no trimestre.

"A Blackstone parece estar sinalizando uma tendência de alta no setor imobiliário, uma vez que as aplicações de 4,7 bilhões de dólares em imóveis excederam em muito as entradas de 1,5 bilhão", disse Chris Kotowski, analista da Oppenheimer.

Os executivos da Blackstone disseram que o número de empresas que buscam fazer ofertas públicas iniciais de ações é agora o dobro do que era há um ano.

No mês passado, a empresa anunciou a compra de um edifício de escritórios de alto padrão no centro de Tóquio por 2,6 bilhões de dólares, o maior gasto imobiliário já feito por um investidor estrangeiro no Japão.