Beco do Batman: Nunes culpa Justiça, mas obra foi liberada há quase um ano

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou a Justiça nesta quarta-feira (29) por ter barrado em 2010 as obras do piscinão da Vila Madalena, na zona oeste. O reservatório evitaria enchentes no Beco do Batman, onde um idoso de 73 anos morreu após o temporal que atingiu a cidade na última sexta-feira.

O que aconteceu

"Pararam, demoraram, procrastinaram e ninguém vai responder por isso?", disse Nunes. O emedebista questionou quem vai ser responsabilizado pela morte do senhor de 73 anos. "Uma licitação é feita em 2010, entram com uma ação, [a Justiça] suspende e a gente só conseguiu derrubar no ano passado, daí acontecem todos esses problemas", disse.

Assim como o próprio prefeito citou, a obra está liberada pela Justiça desde fevereiro do ano passado. De lá para cá, a administração municipal realizou audiências públicas, mas não deu início às obras. A gestão Nunes afirmou, em nota enviada ao UOL, que o projeto está em "fase de atualização a partir das contribuições das consultas públicas", realizadas entre maio e junho de 2024.

Na posse da nova mesa diretora do TCM (Tribunal de Contas do Município), Nunes também citou o piscinão. Depois, em conversa com a imprensa, o emedebista afirmou que é preciso ter "celeridade" nos processos do órgão, do MP e da Justiça. Para o novo presidente do TCM, "é um direito" do prefeito cutucar e o papel do Tribunal de Contas é "sempre responder de forma técnica".

O piscinão virou alvo de ação do Ministério Público após questionamento de associação de moradores. Ainda em 2005, o grupo Amigos do Jardim das Bandeiras apontou o impacto urbanístico ambiental da obra. Em 2010, após uma licitação ser concluída, a Justiça decidiu barrar a obra enquanto a ação do MP não fosse julgada.

Em 2015, a prefeitura sob a gestão de Fernando Haddad (PT) tentou retomar as obras e apontou os alagamentos na região. "Carros são arrastados pela enxurrada e ficam empilhados na esquina com a rua Gonçalo Afonso, conhecida como Beco do Batman. O problema ocorre todo verão e a prefeitura tem registro desses casos pelo menos desde 2003", diz trecho de nota divulgada em 2015 sobre o piscinão e o impasse com o MP. Na época, a Justiça manteve a liminar.

Com a derrubada da liminar, a associação de moradores entrou com um recurso na Justiça. O grupo alega que a prefeitura tem a intenção de construir piscinões "contrariamente ao entendimento até mesmo da população leiga, das associações de moradores e de técnicos especializados, sobre a inviabilidade técnica e prática de tais reservatórios".

Entenda o imbróglio

2002: Gestão Marta Suplicy (PT) elabora projeto para construção do reservatório na rua Abegoária , no córrego Verde;

Gestão Marta Suplicy (PT) elabora projeto para construção do reservatório na rua , no córrego Verde; 2005: Ajuizamento da obra pelo Ministério Público de São Paulo, após insatisfação da Associação Amigos do Jardim das Bandeiras;

Ajuizamento da obra pelo Ministério Público de São Paulo, após insatisfação da Associação Amigos do Jardim das Bandeiras; 2010: Justiça de São Paulo barrou a obra por meio de uma liminar;

Justiça de São Paulo barrou a obra por meio de uma liminar; 2015: Prefeitura de São Paulo, sob gestão de Fernando Haddad (PT), pede revisão do embargo da obra, mas sem sucesso;

Prefeitura de São Paulo, sob gestão de Fernando Haddad (PT), pede revisão do embargo da obra, mas sem sucesso; 2024: Prefeitura derruba liminar que impedia obra de acontecer.

Relembre o caso do idoso morto no Beco do Batman

Morte em enxurrada. O artista plástico Rodolpho Tamanini Netto foi encontrado morto no último sábado (25) dentro da própria casa, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, após as fortes chuvas que atingiram a cidade na sexta.

Corpo foi encontrado por volta das 7h30, segundo a Defesa Civil. Rodolpho morava na rua Belmiro Braga, ao lado do Beco do Batman, conhecido ponto turístico da capital. Rodolpho morreu após ser arrastado por um carro que invadiu a casa com a forte chuva.

Segundo Jacques Ardies, amigo do artista e responsável por uma galeria na Vila Mariana, uma pessoa que estava na casa ao lado assistiu a tudo. "Ela não pôde fazer nada, foi muito rápido. Chamaram os bombeiros e a polícia, mas já encontraram Rodolpho sem vida", disse ao UOL.

A Galeria Jacques Ardies prestou uma homenagem ao artista no Instagram. Internautas lamentaram a perda: "Uma honra ter sido colega de galeria desse artista incrível, minha visita ao seu ateliê, quando eu ainda estava começando, foi inesquecível, generosidade e simpatia", disse um dos comentários.