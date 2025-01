Avião com 64 pessoas e helicóptero com 3 soldados se chocam e caem nos EUA

Um avião comercial da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA caíram no rio Potomac, em Washington, na noite de ontem, depois de se chocarem perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan. Até o momento, não há relatos de sobreviventes e foram resgatados 18 corpos do rio. O acidente ocorreu quando o avião estava a poucos minutos de pousar. Segundo autoridades, era um voo comercial da companhia American Airlines que partiu de Wichita, no Kansas, com destino a Washington. Segundo a agência de notícias Associated Press, o helicóptero fazia um voo de treinamento. O local da queda fica a apenas 6 km do centro de Washington. Todos os pousos e decolagens do aeroporto Ronald Reagan foram suspensos. Veja o vídeo da colisão.

Banco Central eleva taxa de juros em um ponto percentual. O Comitê de Política Monetária o Banco Central decidiu ontem aumentar a Selic para 13,25% ao ano na primeira reunião chefiada por Gabriel Galípolo, o presidente da instituição indicado por Lula. A decisão foi unânime e já era esperada pelo mercado, uma vez que o próprio BC sinalizou em dezembro. Por conta das projeções de aumento da inflação, o Copom ainda prevê mais aumentos nas próximas reuniões e a taxa pode superar 15% até o final do ano. O aumento dos juros encarece principalmente o crédito e serviços financeiros. Empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários e de veículos ficam mais caros, além de linhas de crédito para empresas.

Nos Estados Unidos, Fed interrompe a queda dos juros apesar da pressão de Trump. O banco central americano decidiu manter os juros na faixa de 4,25% a 4,50% na primeira reunião de 2025. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que não é preciso "ter pressa para ajustar postura" e que a política monetária está "bem posicionada". Sobre as expectativas para a economia com o início do mandato de Trump, Powell disse que é muito cedo para dizer quais serão os impactos de suas políticas, e que o Fed levará o tempo necessário para avaliar seu significado.

Trump anuncia que vai enviar imigrantes irregulares para Guantánamo. O presidente dos Estados Unidos disse que o centro de detenção do país em Cuba teria lugar para 30 mil estrangeiros e, segundo ele, seria usado para os imigrantes "mais perigosos". O presídio foi criado em 2002 pelo então presidente George W. Bush com o objetivo de prender suspeitos de terrorismo após os ataques de 11 de setembro de 2001. O anúncio de Trump ocorre uma semana depois de ele ter determinado que cartéis de drogas e o crime organizado devem ser considerados como "terroristas" e de seu governo ter iniciado um movimento de deportação em massa para diversos países. A prisão americana na base de Guantánamo é frequentemente denunciada por organismos internacionais por violar os direitos humanos e, ao estar fora da jurisdição territorial americana, não seguir as regras do estado de direito. Saiba mais.

Preço da gasolina sobe R$ 0,10 por litro no sábado e pressiona inflação. A alta é resultado da defasagem de preços e do reajuste do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, avisou o presidente Lula na segunda-feira sobre a necessidade do reajuste. Segundo estimativas da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço do diesel está entre 14% e 17% abaixo do cobrado no mercado internacional, e o da gasolina, 7%. Assim, o diesel sofrerá dois reajustes (devido à defasagem e ao aumento do ICMS) e a gasolina e o álcool, apenas um. O aumento do ICMS será de R$ 0,10 por litro da gasolina e do etanol, e R$ 0,06 por litro do diesel e biodiesel. O percentual de aumento para abater a defasagem do diesel ainda não foi definido. Entenda.

Lula avisa a petistas que Gleisi Hoffmann irá assumir um ministério. O presidente informou aliados de que a presidente de seu partido vai assumir um ministério na reforma que deve ser iniciada a partir da próxima semana. Ela deve ser nomeada ministra da Secretaria-Geral da Presidência, que ocupa um gabinete dentro do Palácio do Planalto e tem entre suas atribuições a relação com os movimentos sociais. Gleise tem uma postura crítica à política de austeridade fiscal implementada pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, que foi classificada de "austericídio" em documento do PT. Segundo reportagem da Folha, seu nome chegou a ser citado para o Desenvolvimento Social. Saiba mais bastidores da reforma ministerial.