Avião e helicóptero militar colidem e caem em Washington, nos EUA

Um avião comercial de pequeno porte da American Airlines se envolveu em uma colisão na noite desta quarta-feira com um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA perto do Aeroporto Nacional Reagan de Washington, DC. Não há, até o momento, o número total de vítimas.

O que aconteceu

A aeronave da PSA Airlines colidiu no ar com um helicóptero militar Sikorsky H-60 Black Hawk durante a aproximação para pouso por volta das 21h dos EUA (23h no horário de Brasília). Segundo a FAA (Administração Federal de Aviação) dos Estados Unidos.

Ao menos quatro pessoas foram resgatadas. O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Já no helicóptero militar, três soldados estavam a bordo, de acordo com as autoridades locais. Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas, nem em qual aeronave elas estavam.

Helicóptero Black Hawk realizava treinamento. O Exército dos EUA confirmou o envolvimento do helicóptero no acidente, além de afirmar que está colaborando com "as autoridades e forneceremos informações adicionais." A agência de notícias Associated Press afirmou que o helicóptero fazia um treinamento no momento da colisão.

O corpo de bombeiros da capital dos EUA informou no X (antigo twitter) que uma pequena aeronave caiu próximo do Rio Potomac. O local fica perto do Aeroporto Ronald Reagan. O terminal está localizado a apenas 6 km do centro de Washington, DC. Todos os pousos e decolagens foram suspensos.

Bombeiros usam helicópteros, barcos e mergulhadores na operação de resgate de vítimas. As autoridades ainda investigam as causas do acidente.

Aeronave pode transportar até 65 passageiros, de acordo com o site da American Airlines. Avião estava operando o voo 5342 que havia partido de Wichita, Kansas, de acordo com a FAA.

"Os pensamentos e as orações de toda a administração Trump estão com todos os envolvidos", disse o presidente dos Estados Unidos. O republicano afirmou em uma declaração que ele havia sido "totalmente informado sobre o terrível acidente" e que estava monitorando a situação. "Que Deus abençoe suas almas" e "obrigado pelo trabalho incrível que está sendo feito por nossos primeiros socorristas", continuou o mandatário norte-americano. O vice-presidente JD Vance pediu orações pelos envolvidos no acidente.

O senador Ted Cruz, do Texas, disse nas redes sociais que "sabemos que há fatalidades", embora não tenha dito quantas.

I am closely monitoring the situation at DCA, and I will receive a briefing from the FAA tomorrow. While we don't yet know how many on board were lost, we know there are fatalities. Please join Heidi and me in praying for all involved as the search and rescue is underway. -- Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 30, 2025

American Airlines confirma acidente. A companhia disse nas redes sociais que estava "ciente dos relatos de que o voo 5342 da American Eagle, operado pela PSA, com serviço de Wichita, Kansas (ICT) para o Aeroporto Nacional Washington Reagan (DCA), esteve envolvido em um incidente".