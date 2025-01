Ásia/Pacífico: Bolsas de Tóquio e Sydney fecham em alta, ignorando perdas em NY

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 30/01/2025 - A Bolsa de Tóquio encerrou os negócios desta quinta-feira em alta, revertendo perdas de mais cedo no pregão, em meio a feriados que mantêm outros grandes mercados asiáticos fechados.

O índice japonês Nikkei subiu 0,25% em Tóquio, a 39.513,97 pontos, sustentado por ações de conglomerados como Mitsui & Co. (+1,5%) e Marubeni Corp. (+1,3%) e ligados à tecnologia, incluindo SoftBank (+0,4%) e Panasonic (+3,1%).

Em outras partes da Ásia, as bolsas da China continental, de Hong Kong, de Taiwan e da Coreia do Sul não operaram hoje em função de feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com ganho de 0,55% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.493,70 pontos.

Os mercados japonês e australiano garantiram bom desempenho apesar das perdas que as bolsas de Nova York sofreram ontem, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) deixar seus juros inalterados e sinalizar que não tem pressa de voltar a reduzi-los, como fez em três ocasiões no ano passado.

