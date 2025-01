Apple supera expectativas de lucro, mas vendas de Iphone na China caem; ação recua 0,26%

A Apple teve lucro líquido de US$ 36,3 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, um aumento de mais de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os analistas consultados pela Facset haviam projetado um lucro líquido de US$ 35,6 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 2,40, superando também as estimativas dos analistas de US$ 2,35.

A receita total da Apple foi de US$ 124,3 bilhões, aumentando quase 4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e em linha com as expectativas.

As vendas do iPhone caíram no importantíssimo trimestre de dezembro, um sinal de que seu software de inteligência artificial ainda não deu início a um novo ciclo de crescimento para seu produto mais valioso. A empresa relatou uma queda nas vendas na China de mais de 11%, chegando a US$ 18,5 bilhões, não atingindo os US$ 20,9 bilhões esperados pelos analistas.

Às 18h53 (de Brasília), as ações da Apple cediam 0,26% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires