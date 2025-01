Após sólido crescimento do PIB em 2024, EUA inicia 2025 sob incertezas

O PIB dos Estados Unidos cresceu 2,8% no ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (30), mostrando que o presidente Donald Trump herdou uma economia em expansão.

A maior economia do mundo teve uma expansão anualizada de 2,3% no último trimestre do ano passado, um número em linha com o consenso obtido pelo Briefing.com.

Os gastos dos consumidores, os investimentos e os gastos do governo foram alguns dos fatores que impulsionaram esse crescimento, de acordo com o Departamento do Comércio.

A economia dos EUA tem se mantido em um cenário de altas taxas de juros, apoiada por um mercado de trabalho forte, com baixo desemprego e salários que continuam a crescer, o que permite que os consumidores continuem gastando.

Os consumidores têm sido "o alicerce da economia e o principal impulsionador do crescimento resiliente em 2024", disse Matthew Martin, economista sênior da Oxford Economics.

Ele espera que isso se mantenha por enquanto.

"O país ainda está criando empregos, a taxa de desemprego está caindo, há poucas demissões. Se os salários crescerem, a renda disponível continuará a aumentar, o que sustentará o consumo durante todo o ano" e o consumo é "o motor da economia", acrescentou ele à AFP.

No último trimestre, a desaceleração do ritmo de crescimento foi explicada por uma queda nos investimentos, o que pode ser devido ao fato de os agentes econômicos aguardarem as medidas que o novo presidente poderá tomar.

- O espectro das tarifas -

Embora Trump tenha prometido uma nova "era de ouro" para os EUA do ponto de vista econômico, ele também parece estar pronto para iniciar novas guerras comerciais, aplicando tarifas sobre rivais e aliados.

Trump também quer reduzir impostos, cortar gastos públicos, desregulamentar e expulsar em massa os imigrantes sem documentos.

Todas essas medidas podem ter um impacto sobre o PIB que Martin considera ainda difícil de avaliar.

"Não achamos que as tarifas serão tão altas quanto os números que ele (Trump) divulga. Acreditamos que elas serão concentradas e distribuídas ao longo do tempo, o que limitará o impacto imediato sobre a economia", acrescentou o analista.

Para Bernard Yaros, da Oxford Economics, o PIB crescerá 2,6% em 2025 "graças aos gastos dos consumidores, à recuperação dos gastos com equipamentos comerciais e à estabilidade dos gastos do governo".

Em uma nota, o economista adverte que a adoção "imediata" de tarifas sobre o México e o Canadá - prometida para 1º de fevereiro pelo governo - poderia reduzir o crescimento pela metade.

Trump pretende impor tarifas de 25% sobre seus parceiros no Acordo de Livre Comércio da América do Norte e 10% sobre a China.

Ele quer pressionar os dois países para que policiem melhor suas fronteiras e impeçam o trânsito de migrantes ilegais e a entrada de fentanil nos Estados Unidos.

O crescimento em 2024 ficou em linha com as previsões do FMI, que antecipou 2,8% para o ano passado.

A divulgação do PIB ocorre um dia depois que o Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis em uma faixa de 4,25% a 4,50%.

Apesar da veemente demanda de Trump para reduzir o custo do dinheiro, o banco central considerou que a boa saúde da economia dos EUA lhe dá tempo e permite que continue a se concentrar em trazer a inflação para a meta de 2% em uma base duradoura.

Na sexta-feira, será divulgado o índice de inflação PCE, o preferido do Fed para dezembro e para todo o ano de 2024.

O IPC, outra medida de inflação, nesse caso a inflação de preços ao consumidor, aumentou ligeiramente no final do ano para 2,9% em 12 meses.

