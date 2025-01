Após envio inédito de alerta extremo, Rio de Janeiro tem previsão de mais chuva

O Rio de Janeiro deve registrar fortes chuvas pelo menos até o próximo domingo, 2, de acordo com a Climatempo. Na cidade, os acumulados podem variar em torno de 50 a 100 mm - com pontuais mais elevados na região metropolitana. Conforme a Meteoblue, o risco mais elevado é nesta sexta-feira, 31.

Na tarde dessa quarta-feira, 29, os moradores receberam pela primeira vez em seus telefones celulares o novo alerta extremo da Defesa Civil informando sobre as chuvas na cidade nas horas seguintes e o risco de alagamentos.

Por meio das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu desculpas pelo susto, mas disse que é bom a população ir se habituando. "É para as pessoas se planejarem, não irem para área alagada, programar a sua vida para evitar de ficar em situação ruim e especialmente situação de colocar sua vida em risco".

Ainda na noite dessa quarta-feira, a chuva causou problemas no metrô e na SuperVia, mas até a noite não houve registro de vítimas.

Na manhã desta quinta-feira, 30, o Centro de Operações e Resiliência do município informou que o Rio de Janeiro retornou ao estágio 1, devido à ausência de chuva moderada para as próximas horas. Uma nova atualização pode ser feita a qualquer momento.

Esse é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão, segundo o COR.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, nesta quinta-feira, a nebulosidade estará variando, com o céu nublado e previsão de chuva fraca no período da manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. O dia, porém, segue abafado com a máxima podendo chegar aos 37°C.

Fenômeno impacta no aumento do volume de chuvas

O fenômeno chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que aumenta o risco de chuva persistente e volumosa, terá atuação no Sudeste do Brasil pelo menos até o próximo domingo. Além do Rio de Janeiro, ele também atinge áreas de Minas Gerais e de São Paulo.

"A chuva que cai nos próximos dias, em adição aos eventos de pancadas de verão da última semana, aumenta o risco para transtornos, especialmente em São Paulo", alerta a Climatempo.

A capital paulista já supera média de chuva para janeiro com um total acumulado de 299.7 mm, de acordo com a estação automática do Mirante de Santana, e pode receber, assim como Belo Horizonte, cerca de 100 a 200 mm nos próximos dias. No sul de Minas, os volumes podem ser maiores, chegando ou podendo ultrapassar os 300 mm.

Há risco para alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, além de queda de árvores e possibilidade de impactos na energia elétrica.