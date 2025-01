Apoio ergonômico para pés promete melhorar postura no home office por R$ 45

Quem sofre com dores na lombar ou nas pernas durante o home office pode estar com a postura comprometida. O Guia de Compras UOL encontrou um apoio ergonômico para os pés, que promete manter a posição correta para o corpo. O produto está com 26% de desconto, custando R$ 45 na Amazon.

Conforme as informações do fabricante, esse modelo é feito em MDF natural, que pode ser ajustado para garantir a melhor posição durante o trabalho. Confira as características do apoio para os pés e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o apoio?

Apoio ergonômico em MDF natural e resistente;

É ajustável, deixando a posição mais confortável durante o uso;

Promete combater a tensão e dores musculares ao ajustar a postura corporal;

Possui um revestimento antiderrapante nos pés;

Recomendado para usar no trabalho em home office ou durante horas de estudo.

O que diz quem comprou?

O apoio para os pés tem mais de 6,2 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram a qualidade do material, durabilidade e relataram melhora na postura ao usar o apoio.

Produto muito bem construído, maciço e de excelente qualidade. Já chega pronto e não precisa de montagem. Me ajudou muito pois eu estava sentindo dores nos joelhos, acreditava que eram meus calçados, mas só depois percebi que a minha cadeira era muito alta. Esse descanso fez as dores acabarem. Recomendo demais a compra. César

Ajudou e muito a posição de postura perante a mesa de computador. Material de qualidade e veio sem problemas. Espero que dure muito. Luiz Salvador

O apoio tem um bom acabamento no geral e cumpre sua finalidade. Na parte inferior da plataforma de apoio, apliquei dois adesivos emborrachados, amortecendo o impacto e o ruído daquela com os suportes de fixação. José Coelho

Este é o segundo apoio que eu compro da mesma marca (o primeiro foi em outubro de 2022), mas agora para usar em outro local. O acabamento é bem feito, o produto é durável e bastante confortável. Ele não sai do lugar porque é pesado e isso é ótimo. Karina

Pontos de atenção

Na opinião de outros consumidores, o apoio não tem tanta ergonomia, além de fazer barulho e ter uma largura mais curta do que o esperado. Confira os comentários:

Infelizmente, acabou não ajudando tanto na ergonomia quanto eu esperava. O material é bom, de MDF, mas mesmo assim não me adaptei. Davi Estevão

Chegou dentro do prazo e tem uma qualidade mediana, pois faz muito barulho se ficar mexendo os pés, isso incomoda um pouquinho. Diogo Silva

É um bom suporte, parece ser resistente, porém, os pés de silicone que vem nele se soltam muito facilmente. Eu já usei até super cola, mas eles simplesmente não ficam. Quem quiser comprar, recomendo, mas creio que precisem melhorar essa parte do pé. Rafael Camargos

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.