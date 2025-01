Companhia aérea retoma nesta sexta (31) a rota do avião que caiu nos EUA

A American Airlines afirmou que vai retomar nesta sexta-feira (31) a mesma rota feita pelo avião da companhia envolvido na colisão com um helicóptero militar em Washington D.C., nos Estados Unidos. Ao todo, 67 pessoas morreram.

O que aconteceu

Voo decola da cidade de Wichita, no estado do Kansas, e pousa no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, perto de Washington. O voo não tem escala e opera diariamente. A rota começou a ser realizada em 8 de janeiro de 2024, informou a CNN Internacional.

A reportagem consultou na noite de hoje que há passagens disponíveis no site da companhia. A aeronave está prevista para decolar por volta das 17h18 (no horário local) de sexta-feira (31) e já está com assentos indisponíveis para compra.

Companhia havia cancelado as viagens da rota após o acidente aéreo na quarta-feira. A viagem dura cerca de 2h45.

Acidente provocou 64 mortes

Colisão aconteceu na aproximação para pouso, por volta das 21h dos EUA (23h de Brasília). O canal de TV norte-americano NBC informou que até agora pelo menos 30 corpos sem vida foram retirados do rio, que passa pela capital Washington e pelos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Já no helicóptero militar, três soldados estavam a bordo, conforme as autoridades locais. Ninguém sobreviveu.

Entre os passageiros do avião, estavam dois russos ex-campeões mundiais de patinação. O Kremlin confirmou que os treinadores de patinação no gelo Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo, além de uma equipe do país.

Helicóptero Black Hawk realizava treinamento. O Exército dos EUA confirmou o envolvimento da aeronave no acidente, além de afirmar que está colaborando com "as autoridades e forneceremos informações adicionais". A agência de notícias Associated Press divulgou que o helicóptero fazia um treinamento no momento da colisão.

Duas caixas-pretas do avião foram recuperadas nesta quinta-feira (30). Os investigadores encontraram o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados de voo. Os equipamentos serão analisados pelo órgão responsável pela investigação, o NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA, em tradução livre), informaram fontes anônimas às emissoras CBS News e ABC News. Ainda não há informações sobre a recuperação da caixa-preta do helicóptero.

Relatório preliminar da investigação deve sair em 30 dias e o relatório final, após a conclusão da investigação. Segundo Todd Inman, membro do conselho, a equipe investigativa ficará no local do acidente pelo tempo necessário para obter as informações que indiquem a possível causa da colisão.

Autoridades não irão especular sobre as supostas causas do acidente. O NTSB explicou que, apesar de ter recebido informações sobre o caso, ainda não há dados suficientes para apontar qual a causa do acidente. O conselho colocou à disposição das empresas e autoridades envolvidas corpo técnico e equipamentos para a investigação do caso. "Nossa missão é entender não apenas o que aconteceu, mas porque aconteceu e fazer recomendações de segurança para que isso não ocorra novamente", acrescentou.

Identificação das vítimas ficará a cargo do serviço forense de Washington. Um grupo de assistência às famílias das vítimas foi montado para apoiá-los neste momento e os nomes não serão divulgados, de acordo com Inman.