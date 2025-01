Alerta laranja: 4 estados têm risco de chuvas e ventos fortes; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja e também amarelo para perigo de chuvas intensas pelo menos até sexta-feira (31), para diversas regiões do País, incluindo o estado de São Paulo - e a capital paulista.

De acordo com o instituto, o alerta laranja indica para a chance de precipitações de até 100 mm por dia e também ventos intensos de até

Conforme o Inmet, no caso do aviso amarelo, há possibilidade de precipitações de até 50 mm por dia, além de ventos com velocidade de até 60 quilômetros por hora.

Alerta laranja:

Goiás

Minas Gerais

São Paulo

Rio de Janeiro

Alerta amarelo:

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

São Paulo

Minas Gerais

Espírito Santo

Ainda de acordo com o Inmet, há outros alertas para o País que estão com validade entre esta quarta (29) e quinta-feira (30), como é o caso de Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e também parte Sul do Brasil.

Veja algumas recomendações: