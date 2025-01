Região Sudeste está em alerta para chuvas extremas até domingo (2)

A atuação de um fenômeno chamado ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) pode provocar chuvas que podem acumular até 300 mm na região Sudeste. É o que afirmam dois alertas emitidos pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), ambos do governo federal.

O que aconteceu

Pouso Alegre (MG) pode registrar até 300 mm de chuva nos próximos quatro dias, segundo os órgãos de prevenção de desastres. Isso equivale a mais que a média para o mês todo, que fica em torno de 250 mm. Em fevereiro do ano passado, a cidade havia registrado o maior índice de chuva em 24 horas do país, com 243 milímetros.

Litoral norte de São Paulo também pode registrar grandes volumes acumulados de chuva. A previsão é que as tempestades aconteçam especialmente no período da tarde, após períodos relativamente abafados durante o dia. Cemaden alerta para a possibilidade de enxurradas, alagamentos e inundações nessas regiões. Deslizamentos de terra também acontecer.

Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Araraquara (SP), Sorocaba (SP), São Paulo, Volta Redonda (RJ), Petrópolis (RJ) e Belo Horizonte (MG) também podem registrar tempestades. Os volumes acumulados devem ser ligeiramente menores, de acordo com o alerta do Cemaden, que incluiu as áreas em um risco moderado de eventos hidrológicos.

Alertas emitidos em várias regiões. A cidade do Rio de Janeiro teve, pela primeira vez, o Estágio 2, em uma escala que vai até cinco, confirmado pela Defesa Civil. Estações do Metrô foram fechadas e alagamentos foram registrados na Baixada Fluminense. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas para São Sebastião, no litoral norte, e para Campinas, informando que é possível que a cidade registre 200mm de chuva até domingo.

ZCAS é um fenômeno meteorológico que causa chuvas intensas por uma faixa de umidade que vai da Amazônia até a região sul do oceano Atlântico. É por este motivo que as chuvas estão concentradas da região Norte à Sudeste.