O que é 'alerta 3', dito por controlador após acidente aéreo nos EUA

Um áudio da torre de controle mostra que um dos controladores falou em "alerta três" após o acidente envolvendo um avião comercial e um helicóptero do Exército dos EUA, em Washington. As autoridades acreditam que não há sobreviventes.

O que é alerta 3?

Sinal da ocorrência de um acidente. Diretrizes de aeroportos dos EUA explicam que o alerta 3 corresponde a um acidente já ocorrido ou que pode acontecer. "Indica que uma aeronave caiu dentro ou fora do aeroporto, ou há uma grande probabilidade de a aeronave cair, ou o piloto indicou que o trem de pouso não funcionará e, portanto, eles terão que fazer um pouso forçado no aeroporto", diz os documentos.

Resposta ao alerta é imediata. O nível de alerta requer que todas as unidades emergências se dirijam ao local do acidente, com as equipes e veículos previamente definidos nas diretrizes.

Os outros dois alertas são:

Alerta 1: Indica que uma aeronave está tendo dificuldades menores (por exemplo, pequeno vazamento de óleo, um motor desligado ou luzes de alerta de incêndio). Nesse caso, ainda se espera um pouso seguro;

Indica que uma aeronave está tendo dificuldades menores (por exemplo, pequeno vazamento de óleo, um motor desligado ou luzes de alerta de incêndio). Nesse caso, ainda se espera um pouso seguro; Alerta 2: Indica que uma aeronave está tendo grandes dificuldades, como indicação positiva de incêndio a bordo, trem de pouso defeituoso, ausência de pressão hidráulica ou falha de motor em uma grande aeronave bimotor. Aqui, espera-se que o pouso seja difícil ou forçado.

Choque e surpresa em áudio

Áudio da torre de controle mostra a reação dos controladores antes e depois do acidente. Um controlador pergunta se o PAT-25 (sigla dada ao helicóptero Black Hawk) conseguia enxergar o CRJ (sigla dada ao avião) pouco antes da colisão. Depois, ele orienta o helicóptero a passar por trás do avião comercial.

No momento em que o controlador vai dar novo comando, funcionários reagem. "Oh meu Deus", diz uma das controladoras, no fundo da ligação, pouco antes de o áudio ser cortado. "Bateu, bateu, bateu, este é um alerta três", diz um dos controladores, por volta do momento do choque.

Em seguida, outra aeronave fala com o controle de tráfego aéreo: "Torre, você viu isso?", aparentemente referindo-se à colisão. Um controlador de tráfego aéreo redirecionou os aviões que se dirigiam à pista 33 do Aeroporto Nacional Reagan Washington para dar a volta. "Não sei se você entendeu o que aconteceu há pouco, mas houve uma colisão na aproximação da 33. Vamos fechar todas as operações por tempo indeterminado, se você quiser voltar até o portão", disse o controlador a um piloto que estava em solo pouco após o acidente.

O acidente no rio Potomac foi filmado por uma webcam no John F. Kennedy Center for the Performing Arts em Washington. O vídeo mostra a aeronave explodindo em chamas e caindo na terra depois de ser atingida pelo helicóptero.