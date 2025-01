Ainda não há motivo claro para desastre aéreo em Washington que matou 67 pessoas, dizem autoridades

Por David Shepardson e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades dos EUA disseram nesta quinta-feira que ainda não estava claro por que um jato regional colidiu com um helicóptero do Exército dos EUA em um aeroporto de Washington, matando 67 pessoas no desastre aéreo mais mortal dos EUA em mais de 20 anos.

O presidente Donald Trump disse, sem fornecer evidências, que os esforços federais de diversidade poderiam ter sido um fator, reiterando um tema que se tornou foco de seu mandato na Presidência. Grupos de direitos humanos e democratas o acusaram de politizar o desastre.

A investigação sobre o acidente na capital do país está apenas começando. O avião Bombardier da American Airlines, que transportava 60 passageiros e quatro tripulantes, colidiu com um helicóptero Black Hawk do Exército e caiu no rio Potomac quando se preparava para aterrissar no Aeroporto Nacional Reagan Washington na quarta-feira.

Os nomes de todas as vítimas ainda não foram divulgados, mas incluem vários jovens patinadoresa artísticos no gelo promissores e pessoas do Kansas, de onde o voo era originário.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, disse que ambas as aeronaves estavam voando em condições de voo padrão e que não houve falha na comunicação.

"Tudo era rotina até o momento do acidente", disse o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, à Reuters. O principal aeroporto de Washington está localizado do outro lado do rio, na Virgínia.

Os investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disseram que estavam apenas começando seu trabalho e que teriam um relatório preliminar dentro de 30 dias. Eles disseram que ainda não haviam recuperado as "caixas pretas" da aeronave que registram os dados do voo.

"Este é um evento em que todos estão a postos", disse a chair Jennifer Homendy em uma coletiva de imprensa.

Na Casa Branca, Trump criticou os pilotos do helicóptero e sugeriu que a culpa era dos controladores de tráfego aéreo.

"Não sabemos o que levou a esse acidente, mas temos algumas opiniões e ideias muito fortes", disse ele.

As comunicações por rádio mostram que os controladores de tráfego aéreo alertaram o helicóptero sobre a aproximação do jato e ordenaram que ele mudasse de rota.

No entanto, a escassez de controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos nos últimos anos gerou preocupações com a segurança. Em várias instalações, os controladores trabalham horas extras obrigatórias e semanas de trabalho de seis dias para cobrir a escassez. A Administração Federal de Aviação (FAA) tem cerca de 3.000 controladores a menos do que diz precisar.

O New York Times informou que uma análise preliminar da FAA constatou que um controlador do aeroporto estava lidando com o tráfego de helicópteros e aviões no momento do acidente, embora esses trabalhos normalmente sejam divididos.

CORREDOR DE VOO LOTADO

O espaço aéreo é frequentemente lotado na região da capital dos EUA, que abriga três aeroportos comerciais e várias instalações militares importantes, e as autoridades levantaram preocupações sobre as pistas de pouso movimentadas no Aeroporto Nacional Reagan. Houve vários incidentes de quase acidente no aeroporto que geraram alarme, incluindo uma quase colisão em maio de 2024.

Trump acusou seu antecessor democrata, Joe Biden, de reduzir os padrões de contratação e sugeriu que o impulso de diversidade da Administração Federal de Aviação poderia ter enfraquecido suas capacidades.

Perguntado se o acidente foi causado por contratações diversificadas, ele disse: "Pode ter sido".

O governo Trump não forneceu nenhuma prova para respaldar essas afirmações, e não há nenhuma evidência de que os esforços para tornar a força de trabalho federal mais diversificada tenham comprometido a segurança aérea.

Trump agiu rapidamente para anular as iniciativas federais de diversidade desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, atraindo críticas de defensores de direitos que temem que ele esteja revertendo o progresso que os Estados Unidos fizeram para superar seu histórico de discriminação.

"O presidente deixou bem clara sua decisão de colocar a política acima das pessoas ao usar o cargo mais alto do país para semear o ódio enraizado em falsidades, em vez de nos fornecer a liderança que precisamos e merecemos", disse Derrick Johnson, presidente do grupo de direitos civis NAACP, em um comunicado.

Trump citou as políticas da FAA que afirmam que as deficiências físicas e mentais, por si só, não desqualificariam os candidatos a um cargo de controlador. Essas políticas estavam em vigor durante todo o mandato inicial de Trump na Casa Branca, de 2017 a 2021, de acordo com assessores do secretário de transportes de Biden, Pete Buttigieg.

Buttigieg chamou os comentários de Trump de desprezíveis. "Enquanto as famílias sofrem, Trump deveria estar liderando, não mentindo", disse ele nas redes sociais.

CAUSA DO ACIDENTE NÃO ESTÁ CLARA

Os comentários de Trump contrastaram fortemente com os de outras autoridades, que disseram que não havia nenhuma indicação imediata do motivo do acidente.

O presidente-executivo da American Airlines, Robert Isom, disse que o piloto do voo 5342 tinha cerca de seis anos de experiência de voo. O jato Bombardier CRJ-700 era operado pela PSA Airlines, uma subsidiária regional.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que o helicóptero era pilotado por uma "tripulação bastante experiente" de três soldados que usavam óculos de visão noturna em um voo de treinamento anual. As autoridades disseram que estavam suspendendo outros voos da unidade do Exército envolvida no acidente e que reavaliariam os exercícios de treinamento na região.

"UMA BOLA DE FOGO"

As gravações do controle de tráfego aéreo parecem capturar as últimas tentativas de comunicação com o helicóptero, com o indicativo de chamada PAT25, antes de ele colidir com o jato.

"PAT25, você tem um CRJ à vista? PAT25, passe atrás do CRJ", disse um controlador de tráfego aéreo às 20h47 (horário local) de quarta-feira, de acordo com uma gravação no site liveatc.net.

Segundos depois, outra aeronave liga para o controle de tráfego aéreo, dizendo: "Torre, você viu isso? -- aparentemente referindo-se ao acidente. Um controlador de tráfego aéreo então redireciona os aviões que se dirigem à pista 33 para dar a volta.

"Eu vi uma bola de fogo e depois ela simplesmente desapareceu. Não vi nada desde que eles atingiram o rio", disse um controlador de tráfego aéreo.

O vídeo do acidente feito por uma webcam mostrou a colisão e uma explosão iluminando o céu noturno.

Esse foi o desastre aéreo mais mortal dos EUA desde novembro de 2001, quando um jato da American Airlines caiu após partir do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, matando todas as 260 pessoas a bordo e cinco pessoas em terra.

A pista principal do Aeroporto Nacional Reagan é a mais movimentada dos Estados Unidos, com mais de 800 decolagens e aterrissagens diárias.

O aeroporto fica a apenas três quilômetros da Casa Branca e a 800 metros do Pentágono, onde 189 pessoas morreram quando sequestradores da Al Qaeda derrubaram o voo 77 da American Airlines em 11 de setembro de 2001.

(Reportagem de David Shepardson, Trevor Hunnicutt, Bo Erickson, Jarrett Renshaw, Jeff Mason, Gabriella Borter, Jamie Freed, Idrees Ali, Phil Stewart, Susan Heavey, Kanishka Singh, Jasper Ward, Rami Ayyub e Andy Sullivan em Washington; Joseph Ax em Nova York; Rich McKay em Atlanta; Brad Brooks no Colorado; Joe Brock e Costas Pitas em Los Angeles)