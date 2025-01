Choque e surpresa: ouça reação da torre de controle a acidente nos EUA

A torre de controle do aeroporto Ronald Reagan gravou o momento em que controladores presenciaram a colisão de um avião com um helicóptero perto de Washington D.C. na noite da quarta-feira (29).

O que aconteceu

Controlador perguntou se o helicóptero conseguia ver o avião pouco antes do acidente. No áudio, é possível ouvir a torre de controle perguntando se o PAT-25 (sigla dada ao Black Hawk do Exército) consegue enxergar o CRJ (sigla dada ao avião). Segundos depois, ele orienta o helicóptero a passar por trás do avião comercial.

No momento em que o controlador vai dar um novo comando, funcionários reagem ao acidente. "Oh meu Deus", diz uma das controladoras, no fundo da ligação, pouco antes de o áudio ser cortado.

Piloto que estava em solo perguntou se a torre de controle viu o que aconteceu. Ele é orientado a voltar para o portão e informado de que as operações na pista vão ser suspensas.

Não sei se você entendeu o que aconteceu há pouco, mas houve uma colisão na aproximação da 33. Vamos fechar todas as operações por tempo indeterminado, se você quiser voltar até o portão.

Controlador de voo a piloto que estava em solo pouco após acidente aéreo nos EUA

Entenda caso

Um avião comercial da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA caíram, na noite desta quarta-feira (29), no rio Potomac após uma colisão aérea perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington DC. O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes de Wichita, Kansas (ICT) para o Aeroporto Nacional Washington Reagan (DCA). No helicóptero militar, três soldados estavam a bordo, de acordo com as autoridades locais.

Ao menos 18 corpos foram retirados do rio Potomac. A informação é do canal de TV CBS. Não há confirmação oficial sobre óbitos e sobreviventes. O rio Potomac passa pela capital Washington, além dos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

Todos os pousos e decolagens foram suspensos no aeroporto. O Aeroporto Reagan foi fechado, de acordo com a FAA, e os voos estão sendo desviados para o Aeroporto Internacional Marshall de Baltimore, segundo o Washington Post.

Mau tempo dificulta as buscas. "É perigoso e difícil trabalhar lá", disse o chefe dos bombeiros, John A. Donnelly, em uma entrevista coletiva. "Não há muitas luzes, 300 equipes de emergência estão vasculhando as águas procurando em cada centímetro para ver se consegue encontrar alguém."

Aeronave que caiu tinha capacidade de transportar até 65 passageiros, de acordo com o site da American Airlines. Avião estava operando o voo 5342 que havia partido de Wichita, Kansas, de acordo com a FAA.

Presidente Donald Trump questionou a causa do acidente nas redes sociais. "O helicóptero estava indo direto para o avião por um longo período de tempo. É uma noite clara, as luzes do avião estavam acesas, por que o helicóptero não subiu ou desceu, ou virou", escreveu Donald Trump no Truth Social.

Republicano atribuiu a responsabilidade à tripulação do helicóptero e aos controladores de tráfego aéreo. "Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. Não é bom!."