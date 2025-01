Trump questiona erros em acidente aéreo nos EUA: 'Deveria ter sido evitado'

O presidente americano Donald Trump culpou a tripulação do helicóptero militar e os controladores de tráfego aéreo pelo acidente envolvendo um avião comercial em Washington.

O que aconteceu

Trump criticou militares e controladores de voo. "O helicóptero estava indo direto para o avião por um longo período de tempo. É uma noite clara, as luzes do avião estavam acesas, porque o helicóptero não subiu, desceu ou virou?", questionou na rede social Truth.

Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que deveria ter sido evitada.

Donald Trump

Autoridades ainda não esclareceram as causas do acidente. Imagens mostram o momento em que o helicóptero colide com o avião, que fazia a aproximação para pouso no Aeroporto Nacional Reagan.

Já se sabe que estavam a bordo do avião da American Airlines vários patinadores, incluindo os russos Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais. O grupo voltava de um campeonato em Wichita, no Kansas.

Pelo menos 30 corpos foram retirados do rio Potomac, onde destroços das aeronaves caíram, segundo a NBC. Ainda não há informação oficial sobre mortos ou feridos, mas autoridades devem atualizar o caso em uma coletiva de imprensa às 9h30 (horário de Brasília).

O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Já no helicóptero militar, três soldados estavam a bordo. Eles realizavam um treinamento no momento da colisão.