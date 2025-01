74 mortos e 5 sobreviventes: avião caiu no mesmo rio dos EUA há 43 anos

Há 43 anos, um voo da Air Florida caiu no rio Potomac, nos EUA, e deixou 78 mortos e cinco sobreviventes. O local é o mesmo onde o avião e o helicóptero desta quarta-feira (29) se chocaram e caíram.

O que aconteceu

Em janeiro de 1982, o jato comercial saiu do atual aeroporto Nacional Reagan Washington a caminho do sul da Flórida. No trajeto, ele colidiu com a ponte da 14th Street, localizada a poucos metros da Casa Branca em Washington D.C, e despencou nas águas congeladas do rio Potomac.

Setenta passageiros e quatro tripulantes morreram. Além deles, o acidente esmagou diversos veículos na ponte e matou quatro motoristas.

Milagrosamente, cinco pessoas conseguiram escapar do avião que afundava e sobreviveram. Os sobreviventes se agarraram aos destroços da aeronave enquanto um helicóptero da Polícia de Parques dos EUA chegou e jogou cordas para salvá-los.

Helicóptero sobrevoando o rio onde caiu o avião em 1982 Imagem: Reprodução / Washington DC Metropolitan Police Memorial and Museum

Uma das pessoas que conseguiram se salvar foi Priscilla Tirado. O marido e o filho de dois meses morreram com a queda. Ela lutou para se segurar em um salva-vidas, escorregou para baixo da superfície do rio e foi salva por um funcionário do governo, Lenny Skutik, que mergulhou para puxá-la.

O acidente ocorreu porque gelo e neve se acumularam nas asas do avião enquanto ele aguardava para decolar. De acordo com um relatório da Administração Federal de Aviação, quando a aeronave partiu, ela não conseguiu ganhar velocidade ou altitude suficientes devido ao gelo acumulado e perdeu o controle.

Avião e helicóptero se chocaram nesta quarta

Um avião comercial da American Airlines com 60 passageiros e quatro tripulantes e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA, com três soldados, se chocaram. As aeronaves colidiram e caíram no rio Potomac, na noite desta quarta-feira (29), perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington DC.

Colisão aconteceu durante a aproximação para pouso por volta das 21h dos EUA (23h no horário de Brasília). O canal de TV norte-americano NBC informou que pelo menos 30 corpos sem vida foram recuperados até agora. O rio Potomac passa pela capital Washington, além dos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

Entre os passageiros do avião estavam dois russos ex-campeões mundiais de patinação. O Kremlin confirmou que os treinadores de patinação no gelo Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo, além de uma equipe do país.

Helicóptero Black Hawk realizava treinamento. O Exército dos EUA confirmou o envolvimento do helicóptero no acidente, além de afirmar que está colaborando com "as autoridades e forneceremos informações adicionais." A agência de notícias Associated Press afirmou que o helicóptero fazia um treinamento no momento da colisão.

Todos os pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto Nacional Reagan. O local está fechado, de acordo com a FAA (Administração Federal de Aviação, na sigla em inglês), e os voos estão sendo desviados para o Aeroporto Internacional Marshall de Baltimore, segundo o Washington Post.

Resgate está em andamento. "É perigoso e difícil trabalhar lá", disse o chefe dos bombeiros, John A. Donnelly, em uma entrevista. "Não há muitas luzes, 300 equipes de emergência estão vasculhando as águas procurando em cada centímetro para ver se consegue encontrar alguém."