Zelenskiy pede que Trump fique do lado da Ucrânia e diz que Putin não tem medo da Europa

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A Ucrânia precisa de garantias de segurança mais amplas e o presidente russo, Vladimir Putin, não tem medo da Europa, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, à Fox News em uma entrevista na qual pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fique do lado da Ucrânia.

Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro, prometeu acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em breve, sem dizer como. Assessores sugeriram que um acordo poderia levar meses. Trump expressou sua disposição de conversar com Putin sobre o fim da guerra, um contraste com o governo do ex-presidente democrata Joe Biden, que evitou o líder russo.

A vitória de Trump nas eleições de novembro despertou a esperança de uma resolução diplomática para acabar com a invasão de Moscou na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, mas também gerou temores em Kiev de que um acordo de paz rápido poderia ter um preço alto para a Ucrânia.

"Queremos que ele (Trump) esteja do lado da justiça, do lado da Ucrânia", disse Zelenskiy na entrevista que foi ao ar na noite de terça-feira. "Putin não tem medo da Europa."

Zelenskiy acrescentou que a Ucrânia não pode reconhecer a ocupação da Rússia, mas prefere uma resolução diplomática.

A Casa Branca não fez comentários imediatos.