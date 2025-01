Whirlpool prevê lucros mais fracos para 2025 e ação despenca 12%

A Whirlpool registrou prejuízo líquido de US$ 393 milhões no quarto trimestre de 2024. O resultado equivale a um prejuízo de US$ 7,10 por ação, em comparação com o lucro de US$ 8,90 de um ano atrás.

Ajustado para itens não recorrentes, o lucro por ação foi de US$ 4,57, acima do consenso de US$ 4,34 da FactSet. As vendas caíram 18,7%, para US$ 4,136 bilhões, abaixo do consenso de US$ 4,236 bilhões dos analistas.

A Whirlpool espera um lucro por ação ajustado para 2025 de cerca de US$ 10,00 e vendas de cerca de US$ 15,8 bilhões. O consenso da FactSet é de lucro por ação de US$ 12,07 e vendas de US$ 16,7 bilhões.

Por volta das 19h49 (de Brasília), a ação da companhia despencava 12,2% no after hours de Nova York.

