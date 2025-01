S&P 500 e Nasdaq recuam com perdas em Apple e Nvidia; Fed em foco

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq recuavam nesta quarta-feira, com as perdas da Apple e da Nvidia superando os ganhos em outros setores, enquanto o foco dos investidores estava voltado para a decisão de juros do Federal Reserve mais tarde.

Os mercados esperam amplamente que o banco central dos Estados Unidos mantenha a taxa de juros inalterada em sua decisão, que será anunciada às 16h (horário de Brasília).

"Sem clareza sobre o impacto de uma série de políticas, principalmente tarifas, mas também sobre a política tributária e o impacto da política de imigração no mercado de trabalho, achamos que é justo esperar uma orientação limitada do Fed hoje", disseram economistas do Goldman Sachs em nota.

O Dow Jones subia 0,12%, a 44.903,55 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,21%, a 6.054,66 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,49%, a 19.637,25 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 recuavam, com as ações de tecnologia liderando as quedas, com uma baixa de 1,1%.

A Nvidia perdia 3,3%, depois de ganhar cerca de 9% na terça-feira. Suas ações foram afetadas na segunda-feira, depois que a startup chinesa DeepSeek lançou modelos de inteligência artificial que, segundo ela, são econômicos e funcionavam com chips menos avançados.

A Apple caía 1,1% depois que a Oppenheimer rebaixou sua recomendação de "perform" para "outperform". A fabricante do iPhone divulgará seus resultados trimestrais nesta semana.

Das 112 empresas do S&P 500 que divulgaram seus lucros até o momento, 75,9% apresentaram números acima das expectativas dos analistas, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Por Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta em Bengaluru)