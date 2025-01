Vídeo mostra momento que caça cai e explode nos EUA; piloto se ejetou

Do UOL, em São Paulo

Um caça F-35 do Exército dos Estados Unidos caiu e explodiu nesta terça-feira (28) durante um exercício de treinamento em uma base no Alasca.

O que aconteceu

Um vídeo (veja abaixo) mostra a aeronave despencando no ar. Dando giros, em poucos segundos o caça bate no chão e explode na sequência. Uma grande nuvem de fumaça vermelha é vista.Piloto conseguiu se ejetar e está hospitalizado em estado estável. O coronel Paul Townsed, comandante da 354ª Ala de Caça, informou em uma entrevista coletiva que o condutor já havia declarado emergência de voo pouco antes do acidente.

O avião caiu durante a fase de pouso do voo na Base Aérea de Eielson. O acidente, que ocorreu no início da tarde de terça, causou danos significativos à aeronave, disse a Força Aérea.

Força Aérea irá investigar o incidente. Ainda segundo Townsend, uma investigação completa será conduzida ''na esperança de minimizar as chances de tais ocorrências acontecerem novamente''.