Vereador gaúcho é investigado por fala racista durante sessão

Do UOL, em São Paulo

O presidente da Câmara Municipal de Independência (380 km de Porto Alegre), José da Silva Richter (MDB), conhecido como Russo, está sendo investigado por uma declaração racista durante uma sessão da Casa.

O que aconteceu

Russo usou a palavra "negrice" como se fosse algo negativo. "Se eles me olham enviesado, brabo, não tem problema nenhum, é direito deles, mas eu não tenho nada contra eles. Agora, se fizerem negrice, se fizerem bobagem, vão pagar caro, podem ter certeza. Vamos investigar tudo", falou ele no último dia 20, ao pedir um pente fino de atos da gestão do ex-prefeito João Edécio Graef (PRD). O vídeo ficou registrado nas páginas da Câmara na internet.

Polícia Civil do Rio Grande do Sul instaurou inquérito. Para o delegado João Vittorio Barbato, que conduz a investigação, o caso é ainda mais grave por ter sido cometido por um funcionário público. "O fato está gravado em vídeo, então não tem muito mistério nessa investigação", disse ele ao UOL. "É um crime que não teve uma pessoa atacada diretamente, mas o racismo atinge a coletividade."

Injúria racial é crime, com pena de dois a cinco anos de reclusão. O UOL tenta contato com Richter. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.