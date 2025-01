UE mantém metas ambientais, afirma presidente da Comissão Europeia

A União Europeia continuará com suas metas ambientais, afirmou nesta quarta-feira (29) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen ao apresentar um pacote de propostas para recuperar a competitividade econômica.

"Quero ser muito clara: a União Europeia está mantendo o curso para as metas do Pacto Verde, sem dúvida alguma", afirmou Von der Leyen, para quem era hora de "reiniciar o motor de inovação europeu".

De acordo com a presidente da comissão, essas metas ambientais "estão gravadas em pedra", sobretudo a meta de alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

"É absolutamente vital e necessário que façamos isso", declarou em Bruxelas.

"Temos que ser adaptáveis, capazes de nos adaptar. Temos que ser flexíveis e pragmáticos, talvez, quando se trata das metas do Pacto Verde e de sua transição", disse.

Na quarta-feira, Von der Leyen apresentou a chamada "bússola da competitividade", um plano ambicioso para permitir que as empresas europeias recuperem a capacidade de competir com as empresas dos Estados Unidos e da China.

