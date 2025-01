Tumulto em festival religioso indiano deixa cerca de 40 mortos, dizem fontes policiais

Por Adnan Abidi e Saurabh Sharma

PRAYAGRAJ, Índia (Reuters) - Quase 40 corpos foram levados para o necrotério de um hospital após tumulto no Maha Kumbh Mela, no norte da Índia nesta quarta-feira, disseram três fontes policiais à Reuters, depois que dezenas de milhões se reuniam para se banhar nas águas sagradas do rio no dia mais auspicioso de um festival de seis semanas.

Os corpos ainda estavam sendo levados para o necrotério do hospital local Moti Lal Nehru Medical College mais de 12 horas após a tragédia, embora o governo ainda não tenha anunciado oficialmente o número de vítimas.

"Mais corpos estão chegando. Temos quase 40 corpos aqui. Também os estamos transferindo e entregando às famílias, um por um", disse uma das fontes.

O policial sênior Vaibhav Krishna, quando contatado para comentar, afirmou que a polícia não poderia dar os números oficiais porque estava ocupada com o controle da multidão.

A confusão ocorreu entre 1h e 2h da manhã perto da arena dos ascetas, onde barricadas foram colocadas para controlar as multidões durante o mergulho sagrado, disse Yogi Adityanath, ministro-chefe do Estado de Uttar Pradesh, onde está localizada a cidade do festival, Prayagraj.

O primeiro-ministro Narendra Modi, em uma postagem no X, ofereceu condolências aos "devotos que perderam seus entes queridos", mas não especificou o número de mortos.

"A administração local está empenhada em ajudar as vítimas de todas as maneiras possíveis", declarou ele.

Adityanath acrescentou que a situação estava sob controle, mas a multidão ainda era enorme.

Vídeos e fotografias após a confusão mostraram corpos sendo levados em macas e pessoas sentadas no chão chorando, enquanto outras pisavam em roupas, sapatos, mochilas e cobertores deixados por aqueles que tentavam escapar.

Uma testemunha da Reuters viu corpos enquanto seguia dezenas de ambulâncias que corriam em direção à margem do rio onde ocorreu o incidente.

Testemunhas falaram de um enorme empurrão perto da confluência de três rios sagrados -- onde um mergulho é considerado particularmente sagrado -- que fez com que os devotos caíssem uns sobre os outros. O ministro-chefe Adityanath pediu às pessoas que evitassem a área.

"Tínhamos barricadas à nossa frente e policiais com cassetetes do outro lado. O empurrão por trás foi muito forte... as pessoas começaram a cair", disse Vijay Kumar, que foi da cidade de Patna, no leste do país, para o festival.

"Havia pessoas caídas por toda parte, não sei se estavam vivas ou mortas."

O festival hindu é a maior congregação da humanidade, atraindo cerca de 400 milhões de pessoas em suas seis semanas, em comparação com a peregrinação Haj na Arábia Saudita, que atraiu 1,8 milhão no ano passado. Até terça-feira, cerca de 200 milhões de pessoas participaram do festival de 2025 desde seu início, há duas semanas.

Os hindus devotos acreditam que dar um mergulho na confluência de três rios sagrados -- Ganga, Yamuna e o mítico e invisível Saraswati -- absolve as pessoas dos pecados e, durante o Kumbh, também traz a salvação do ciclo de vida e morte.

(Reportagem adicional de Kanjyik Ghosh, Tanvi Mehta, Shilpa Jamkhandikar e Sudipto Ganguly)