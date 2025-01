Tumulto deixa dezenas de mortos e feridos em festival da Índia - Cerca de 40 corpos teriam chegado a necrotério de hospital após confusão e pisoteamento durante banho de rio no maior encontro religioso do mundo, no norte do país. Festival hindu reúne 450 milhões de fiéis.Cerca de 40 corpos foram levados para o necrotério de um hospital após um tumulto ocorrido nesta quarta-feira (29/01) durante o festival hindu de Kumbh Mela, no norte da Índia, segundo informações de três fontes policiais à agência de notícias Reuters.

A confusão ocorreu quando dezenas de milhões de pessoas se reuniram para um banho de rio no dia mais auspicioso das seis semanas de evento.

O incidente ocorreu na manhã, quando uma multidão correu para dar um mergulho na confluência de rios na cidade de Prayagraj.

De acordo com as autoridades indianas, o gatilho da confusão foi a tentativa de várias pessoas de atravessar uma das milhares de barricadas montadas pela polícia para controlar o fluxo maciço de peregrinos.

De acordo com fontes oficiais citadas pelo jornal Hindustan Times, pelo menos 15 corpos sem vida foram levados para o hospital.

"Alguns devotos sofreram ferimentos graves quando tentaram atravessar uma barricada em Akhara Marg. Os feridos foram transferidos para hospitais para receber tratamento médico", disse o governador do estado de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, à imprensa.

Entretanto, mais de 12 após o incidente ainda não havia confirmação oficial do número de mortos.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, compartilhou na rede social X suas "mais profundas condolências aos devotos que perderam seus entes queridos" no incidente, mas não ofereceu cifras sobre mortos e feridos.

Fiéis creem que rios purificam pecados

Mesmo após o incidente, longas caravanas de devotos seguem em direção à confluência dos rios Ganges, Yamuna e o mítico Sarasvati, onde, segundo a crença, um banho permite que os fiéis purifiquem seus pecados, quebrem o ciclo de reencarnação e os levem à libertação espiritual.

O tumulto aconteceu em um momento de grande afluência de devotos, já que 29 de janeiro é a data de Mauni Amavasya, considerada a mais auspiciosa para mergulhar nas águas sagradas.

De acordo com Adityanath, entre 80 milhões e 100 milhões de peregrinos estão atualmente em Prayagraj, local que recebe o festival Kumbh Mela.

Mais de 450 milhões de participantes

As autoridades estimam que 450 milhões de devotos chegarão ao longo das seis semanas, tornando-se a maior congregação humana do planeta, com 100 milhões deles somente nesta quarta-feira.

Se essa estimativa for cumprida, pelo menos 70 mil pessoas terão que entrar e sair da água por minuto para que ninguém fique sem seu banho sagrado.

Mais de 36 milhões de pessoas se banharam nas águas sagradas até agora nesta quarta-feira, de acordo com dados da organização, que cifra o número de visitantes do festival hindu em quase 200 milhões desde seu início em 13 de janeiro.

Apesar dos apelos de Adityanath para que os peregrinos parem de se aglomerar nas margens do rio devido ao grande número de pessoas que atualmente se dirigem a elas, um fluxo constante de devotos continua chegando às áreas de banho.

Durante a última edição do Kumbh Mela, realizada em 2013, 36 pessoas morreram em um tumulto na estação ferroviária de Prayagraj.

md (EFE, Reuters)