Tales: Governo avalia que acertou ao ser cauteloso contra teatro de Trump

O governo Lula (PT) avalia internamente que adotou a postura mais adequada para lidar com a política de deportações protagonizada por Donald Trump, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (29).

O Palácio do Planalto agiu com cautela ao tratar da crise imigratória e pretende propor ao governo norte-americano a criação de um grupo de trabalho para discutir as deportações de brasileiros.

O Brasil agiu de forma diferente da Colômbia. Gustavo Petro [presidente colombiano] agiu apressadamente, tanto na resposta que deu a Trump e aos EUA como na convocação da Celac [Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos] pedida por ele. O governo brasileiro agiu com cautela e não fez decisões apressadas.

Ontem, houve a reunião de avaliação dos ministros com Lula. A avaliação dentro do governo é que, nesse primeiro momento, o Brasil agiu certo. Evitou problemas, mas também colocou claramente as divergências com o teatro que o Trump montou, com aquela entrada dos latino-americanos no avião para serem deportados com algemas e passos de prisioneiros de guerra. Aquilo foi uma agressão. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, a sugestão do governo federal em criar uma comissão para discutir questões imigratórias com os norte-americanos dificilmente trará algum resultado prático.

Esse grupo de trabalho é uma bobagem. Aqui no Brasil, quando há algum problema, diz-se para criar um grupo de trabalho ou uma comissão, mas não dará em nada, é apenas uma resposta retórica, uma forma de empurrar com a barriga.

De qualquer maneira, foi a melhor reação diante da maneira que o Trump fez. Em comparação à Colômbia, nossos resultados acabam sendo tranquilos porque não tivemos nenhum problema. Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: