Guia grava sucuri sufocando macaco em MT: 'Salvar seria crime'

O momento em que um macaco-prego é imobilizado por uma sucuri foi gravado por um guia turístico em Nobres (MT).

O que aconteceu

Cena foi presenciada durante passeio ao aquário encantado, área turística da cidade. Ao UOL, o guia Roger Benedik explicou que o grupo ouviu macacos gritando e foi até a área para ver o que estava acontecendo. A gravação foi feita em 21 de janeiro.

Nas imagens, é possível ver o macaco se debatendo enquanto grita. Guia e turistas deixaram o local após a gravação do vídeo e não é possível saber se o macaco conseguiu fugir do ataque.

"Vontade é de ajudar, mas, infelizmente, não podemos", explica o guia. Roger afirmou que a cena faz parte do ciclo da natureza e não deve ser interrompida.

Interromper o ato predatório configuraria crime ambiental. Ao UOL, o comandante do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental de MT, Fagner do Nascimento, explicou que separar os bichos configura como perseguição ao animal, o que infringe o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais.