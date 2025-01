Sucesso global do DeepSeek é recebido com orgulho e alegria na China

Por Eduardo Baptista e Alessandro Diviggiano

PEQUIM (Reuters) - Blogueiros, imprensa estatal e cidadãos locais receberam o sucesso global do DeepSeek com orgulho e alegria na China, com alguns dizendo que a ascensão meteórica da startup de IA local é um sinal de reação às tentativas de Washington de conter o setor de tecnologia do país.

O DeepSeek lançou um assistente de IA gratuito na semana passada que, segundo a empresa, usa menos dados por uma fração do custo dos serviços já existentes. Na última segunda-feira, ele ultrapassou o concorrente norte-americano ChatGPT em downloads na App Store da Apple, provocando uma venda global de ações de tecnologia.

A aparente capacidade da empresa chinesa de se equiparar aos recursos da OpenAI a um custo muito menor levantou questões sobre a sustentabilidade dos modelos de negócios e das margens de lucro das gigantes de inteligência artificial dos EUA, como a Nvidia e a Microsoft.

Na China, aumentou as esperanças de que o país possa resistir com sucesso aos controles de exportação de Washington contra o acesso a semicondutores de ponta.

"Isso também simboliza que a contenção, a perseguição e as sanções dos EUA contra a China no campo da tecnologia avançada falharam completamente", escreveu o comentarista de assuntos militares Chen Xi em sua conta do WeChat nesta quarta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que a tecnologia do DeepSeek deveria servir como um estímulo para as empresas norte-americanas e que é bom que empresas chinesas tivessem criado um método mais barato e mais rápido de inteligência artificial.

O gabinete de imprensa do governo provincial de Zhejiang, onde o DeepSeek está sediado, publicou um longo ensaio nesta quarta-feira que viralizou rapidamente e foi lido mais de 100.000 vezes.

"A Lua no exterior não é, na verdade, mais redonda; tudo o que os outros podem fazer, nós também podemos fazer e até mesmo fazer melhor", diz o ensaio, que também critica opiniões online excessivamente triunfantes ou pessimistas em relação ao desenvolvimento tecnológico da China.

"Precisamos deixar o estreito prisma do triunfalismo", argumentou o departamento.

Ainda assim, o sentimento em torno do DeepSeek ecoa a reação pública ao lançamento surpresa do smartphone Mate 60 Pro de ponta pela Huawei em 2023, durante uma visita da então secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, que liderou os esforços do governo Biden para restringir o acesso chinês a chips de IA de ponta.

Na época, o jornal com apoio estatal Global Times disse que a capacidade da Huawei de produzir um smartphone de ponta, apesar de anos de sanções direcionadas dos EUA, mostrou que Washington havia falhado em sua "extrema repressão" à China.

Chen Jianuo, uma funcionária de 38 anos de uma revista de desenvolvimento sustentável em Pequim, disse que se sentiu orgulhosa da popularidade do DeepSeek no exterior após perceber que o assunto estava em alta na plataforma de redes sociais chinesa Weibo.

"A China fez um grande progresso no desenvolvimento da inteligência artificial e espero que o desenvolvimento tecnológico de nosso país seja cada vez melhor", disse.

Leo Li, um estudante de 24 anos, afirmou que está feliz por uma empresa chinesa estar no mesmo nível de empresas como Meta e OpenAI e que consideraria usar as ferramentas de IA do DeepSeek.

"Sinto-me muito orgulhoso disso, porque, como cidadão chinês, temos essa pesquisa e desenvolvimento (de IA) que se tornou uma sensação global", disse.

(Reportagem de Eduardo Baptista)